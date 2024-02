CD Projekt RED est résolument tourné vers l’avenir. Le studio polonais s’affaire actuellement sur The Witcher 4, son prochain gros projet, mais aussi sur la suite de Cyberpunk 2077. Connue en interne sous le nom de code Orion, elle s’annonce déjà comme plus grande et plus ambitieuse que son aîné. Les développeurs ont déjà indiqué ne pas vouloir répéter leurs erreurs passées, mais le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 semble avoir complètement été oublié. Il faut dire que les équipes n’ont pas ménagé leurs efforts pour redorer le blason du studio, mais aussi pour nous livrer une version plus proche de leur version originale du jeu. Pour autant, une partie des effectifs continue encore de bichonner un peu Cyberpunk 2077, preuve en est avec le déploiement du patch 2.12 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077

Si CP 2077 n’aura plus de mises à jour conséquentes à grand renfort de nouveautés, CD Projekt RED n’abandonne pas pour autant son projet le plus compliqué à ce jour. Le patch 2.12 a été déployé ce jeudi 29 février 2024 et s’il est moins conséquent que d’habitude, il aura le mérite de corriger tout un tas de problèmes rencontrés après l’arrivée de l'update 2.11 de Cyberpunk 2077. Cela inclut évidemment les soucis avec les raccourcis clavier, notamment l’affectation de la touche T qui a causé pas mal de soucis aux joueuses et joueurs concernés. Pour rester sur les spécificités PC, les bugs liés aux matériels Intel et Razer appartiennent eux aussi au passé, tout comme les textures des cheveux de certains PNJ qui brillaient de mille feux quand le ray tracing était activé. Du côté Xbox, les joueurs ne devraient plus rencontrer de chargements infinis des sauvegardes.

Pour le reste, la mise à jour 2.12 de Cyberpunk 2077 corrige une flopée de bugs qui touche tout le monde, sans distinction de plateforme. On soulignera évidemment le problème qui vous empêchait d’ouvrir le menu, l’inventaire ou même d’utiliser le voyage rapide dans certains cas. Ce sera forcément plus agréable pour se balader dans tout Night City. La ville a d’ailleurs éradiqué ses groupes d’ennemis immortels. On notera également que la visibilité du curseur dans les menus a également été améliorée, que ce soit à la manette ou avec le sacro-saint combo clavier-souris. Voici en détails tous les correctifs apportés par le patch 2.12 de Cyberpunk 2077.

Johnny Silverhand aka Keanu Reeves dans cyberpunk 2077

Patch notes de la version 2.12 de Cyberpunk 2077

Correctifs spécifiques au PC

Il sera désormais possible de relier correctement le Radioport et l'abandons de corps à une touche différente sur les claviers AZERTY. Le changement d'objectif de quête sera désormais assigné à la touche T sur tous les claviers.

Correction d'un problème où la tentative de lier la touche T à des actions dans Exploration et combat entraînait une erreur "Binding Failed" (Échec de la liaison).

En collaboration avec Intel, nous avons corrigé le problème de bégaiement qui se produisait lorsque l'option "Priorité aux P-Cores" était activée.

En collaboration avec Razer, nous avons corrigé un problème qui survenait lors de l'utilisation de périphériques Razer Chroma.

Correction d'un problème où les cheveux des PNJ pouvaient apparaître extrêmement brillants à l'intérieur des véhicules lorsque le Ray Tracing est activé.

Correction d'un crash sur Steam Deck lorsque le Ray Tracing est activé.

Correctifs spécifiques à la Xbox

Correction d'un problème où le jeu pouvait entrer dans un état de chargement infini, se bloquer ou planter sur la Xbox lors de l'utilisation de certaines sauvegardes.

Correctifs de Cyberpunk 2077 pour toutes les plateformes