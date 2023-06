Comme promis, CD Projekt RED a dévoilé plus amplement Cyberpunk 2077 Phantom Liberty lors du Xbox Games Showcase 2023. On connaît enfin sa date de sortie.

C’était l’une des annonces les plus attendues de ce Summer Game Fest 2023. CD Projekt RED ne s’en était pas caché, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty allait être mis entre les mains de la presse et des influenceurs lors du salon physique de l’événement. Naturellement, on s'attendait à ce que l’extension la plus ambitieuse du studio à ce jour passe une tête lors de la conférence. Gameplay, nouveautés, histoire, mais aussi date de sortie étaient espérées pendant la soirée, il n'en fut rien. L'éditeur a préféré attendre la soirée du Xbox Games Showcase pour nous en mettre plein les yeux. On vous rassure, vous n’allez pas être déçu : V et Johnny Silverhand ont assuré le spectacle.

Un énorme trailer pour le DLC de Cyberpunk 2077

On aurait presque du mal à imaginer que Cyberpunk 2077 était raillé à son lancement. Lors de sa sortie il y a deux ans, le RPG en monde ouvert était considéré comme l’une des plus grosses déceptions de l’année. Promesses non tenues, downgrade graphique, bugs et crash en tout genre, c’était assez catastrophique. Et pourtant avec un peu d’huile sous le coude, un patch salvateur sur PC, Xbox Series et PS5, puis un anime au succès planétaire, CD Projekt RED est parvenu à faire oublier ces jours moins glorieux. L’annonce tant attendue d’un DLC quelques temps plus tard faisait alors office d’événement, surtout quand un certain Idris Elba vient s’inviter à la fête. Pour autant, le studio polonais n’avait pas encore dévoilé le plus croustillant de son extension.

Histoire, date de sortie, changements et nouveautés sont autant d’éléments qui restaient un mystère jusqu’à ce soir. Enfin, à part le prix qui s’est dévoilé un petit peu trop tôt sur la boutique de l’éditeur. Alors, est-ce que le Xbox Games Showcase a enfin apporté les réponses que les fans attendaient désespérément ? Pas vraiment. Keanu Reeves est venu faire les présentations avant que CD Projekt RED ne dévoile la première bande-annonce du DLC. Pour mémoire, il se déroulera dans les Nouveaux États-Unis d’Amérique. V et Johnny Silverhand feront la rencontre de Solomon Reed, un agent de la FIA et se retrouveront au coeur d'intrigues politiques. Le trailer a de quoi mettre l'eau à la bouche, mais il confirme l'information que tout le monde attendait : Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera disponible 26 septembre 2023 sur PS5, Xbox et PC.

