La série d'animation Netflix dans l'univers de Cyberpunk 2077 nous offre un aperçu inédit avec son générique d'ouverture. Vous aimez Franz Ferdinand au moins ?

Le générique de la série Cyberpunk 2077 est là

Netflix a diffusé sur sa chaîne Youtube le générique de Cyberpunk: Edgerunners, l'anime issu de l'univers de Cyberpunk 2077. On apprend ainsi que la musique d'ouverture « This Fffire » a été composée par Franz Ferdinand, le groupe britannique mondialement célèbre pour le titre « Take Me Out ». Akira Yamaoka, monsieur Silent Hill, est quant à lui responsable de la bande originale dans son ensemble.

Cyberpunk: Edgerunners raconte en 10 épisodes l'histoire d'un gosse des rues qui tente de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Alors qu'il a tout à perdre, il choisit de rester en vie devenant Edgerunner, un mercenaire hors-la-loi aussi appelé Cyberpunk.

Comme dit à plusieurs reprises, ce projet est né d'une collaboration entre CD Projekt Red et Trigger. Le studio derrière Kill la Kill, Little Witch Academia ou SSSS.Dynazenon. Lors de la Geeked Week, la firme au N rouge a révélé une vidéo sur les coulisses de la production.

La série d'animation Cyberpunk: Edgrunners sera disponible à compter de septembre 2022, sans date définitive, sur Netflix.