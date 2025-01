Depuis sa sortie, Cyberpunk 2077 s'est imposé comme une référence incontournable des RPG en monde ouvert, en grande partie grâce à sa direction artistique éblouissante. Bien qu'il ait connu un lancement chaotique, le jeu continue de captiver les joueurs, soutenu par une communauté de moddeurs dévoués. Une récente vidéo en 8K met en lumière toute la beauté et la richesse visuelle de cet univers futuriste.

Cyberpunk 2077 n'a pas terminé de mettre des claques

La chaîne YouTube Digital Dreams, réputée pour transformer les jeux vidéo grâce à des mods spectaculaires, met cette fois Cyberpunk 2077 sous les projecteurs. Dans une vidéo impressionnante, le jeu est présenté dans une version en 8K, enrichie par plus de 300 mods. Le résultat est tout simplement saisissant, offrant une immersion visuelle proche du photoréalisme.

Pendant une dizaine de minutes, cette vidéo révèle un Cyberpunk 2077 comme vous ne l’avez jamais vu. Grâce au mod Ultra Path Tracing, la gestion de la lumière, des reflets et des ombres atteint des sommets de réalisme. Les effets météorologiques revus et de nombreux ajustements visuels renforcent encore davantage l’immersion. Night City, déjà grandiose, s’illumine d’un éclat inédit, donnant l’impression d’une ville encore plus vibrante et vivante. On notera que les effets d'humidité sur la route sont hyper réalistes.

Une sacrée machine

Pour atteindre une qualité visuelle aussi impressionnante, une configuration haut de gamme est indispensable. La chaîne Digital Dreams s'appuie sur un matériel de pointe pour sublimer Cyberpunk 2077 :

Carte graphique : NVIDIA RTX 4090

: NVIDIA RTX 4090 Processeur : Ryzen 9 7950X

: Ryzen 9 7950X RAM : 32 Go Kingston Fury à 6000 MHz

Bonne nouvelle pour les joueurs de Cyberpunk 2077 : cette expérience visuelle est à portée de main. Digital Dreams met gratuitement à disposition sa liste complète de mods sur Nexus Mods. Pour aller encore plus loin, un preset ReShade permettant de recréer les effets visuels de la vidéo est disponible via Ko-fi.

Source : Digital Dreams