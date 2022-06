La sortie de Cyberpunk 2077 a été un désastre pour les développeurs de CD Projekt Red et une leçon à tirer pour l'industrie. Les tonnes de bugs seraient à mettre sur le compte de testeurs non expérimentés.

La chaîne Youtube Upper Echelon Gamers (via VGC) garantit avoir eu accès à des documents qui expliquent une des principales causes à l'échec de Cyberpunk 2077 à son lancement. Entre mensonges et manque d'expérience, le jeu était voué à un avenir pas très joyeux.

Cyberpunk 2077 testé avant sa sortie par des débutants

Le studio CD Projekt Red s'est-il fait berner et/ou a-t-il manqué de prudence au moment de confier Cyberpunk 2077 ? C'est ce qui ressort. Quantic Labs, une entreprise d'assurance qualité (QA), aurait ouvertement menti et ce, apparemment, pour ne pas perdre cet énorme contrat.

En 2019, des membres de Quantic Labs auraient été rendre visite aux équipes du jeu pour discuter du processus d'assurance qualité. Alors que CD Projekt Red pensait avoir affaire à des vétérans, plusieurs salariés de la société n'auraient été en vérité que de « simples » testeurs avec moins d'un an d'expérience. Et idem pour le chef de projet QA, dont l'expérience ne dépassait vraisemblablement pas un an.

La direction de Quantic Labas aurait ordonné aux employés de signaler 10 bugs par jour et par personne. La conséquence ? CD Proket Red aurait été noyé par des retours non prioritaires comme des problèmes visuels ou de performance « mineurs ».

Finalement, Quantic Labs aurait reçu la directive d'arrêter de signaler des bugs de faible priorité, et de se concentrer sur des soucis plus importants. Mais le mal était déjà fait et CD Projekt Red était déjà très mécontent. Upper Echelon Gamers.

Un mensonge sur le nombre d'employés ?

C'est tout ? Non. Selon la vidéo de Upper Echelon Gamers, Quantic Labs a également menti sur le nombre de testeurs QA affectés à Cyberpunk 2077. Et ce dans le but de prolonger ou d'obtenir des contrats...

La société, qui comptait 30 personnes, en aurait recruté 30 supplémentaires. Là où ça semble coincer, c'est que ce n'était toujours pas des gens expérimentés. Ces nouvelles mains auraient été embauchées avec des semaines de formation. Compliqué lorsque l'on doit s'emparer d'un projet aussi gigantesque que celui-ci. En plus de cela, les dirigeants de Quantic Labs auraient formellement refusé que les testeurs spécifient avoir travaillé sur Cyberpunk 2077, ni même qu'ils l'utilisent comme vitrine pour postuler à de futurs emplois. Précédemment, Quantic Labs a prêté ses services à Ubisoft, Techland, Paradox et Deep Silver.

Face à l'ampleur des dégâts sur la version console, les constructeurs avaient pris des sanctions. Le titre avait été retiré du PS Store et même lorsqu'il a été réintégré, il y a eu un message d'avertissement sur la fiche du jeu. PlayStation avait rejeté toute demande de remboursements, forçant CD Projekt Red à prendre ses responsabilités. Xbox avait à l'inverse accepté de redonner, temporairement, l'argent aux joueurs. Les erreurs de Cyberpunk 2077 ont coûté 51,2 millions de dollars et une bien mauvaise pub. Les ventes du jeu en ont fait les frais.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.