Cyberpunk 2077 reviendra prochainement dans sa version ultime. Une mouture qui comprendra un gros DLC précédemment annoncé. C’est justement ce Phantom Liberty qui s’est dévoilé lors des Game Awards 2022 avec une première bande-annonce qui réservait une jolie surprise.

Un trailer et une vedette pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Fort de sa renaissance, Cyberpunk 2077 replongera les joueurs en plein cœur de Night City dès 2023. Le DLC Phantom Liberty n’a certes toujours pas de date de sortie, mais CD Projekt RED a enflammé la scène des Game Awards 2022 en dévoilant le premier trailer de la seule et unique extension du jeu. Direction donc les New United States of America, où V et Johnny Silverhand (Keanu Reeves) pourront rencontrer une nouvelle tête et pas n’importe laquelle.

Le duo aidera en effet un personnage inédit : Solomon Reed. Un agent du gouvernement mystérieux qui sera interprété par nul autre que Idris Elba. Peu de détails sont encore connus à son sujet, mais la nouvelle a enflammé les spectateurs sur la Toile. La bande-annonce dévoile également un aperçu de zones encore inconnues comme « Dogtown ». Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est toujours attendu dans le courant 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. Pour rappel, le DLC sera inclut dans la version GOTY du jeu qui sera disponible un peu après sa sortie.