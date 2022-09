C'était difficile à croire mais Cyberpunk 2077 l'a fait ! Le naufrage des débuts s'est éloigné pour un présent et un avenir plus radieux avec un jeu qui reprend des couleurs.

Paweł Sasko, responsable des quêtes pour Cyberpunk 2077, a tenu récemment un live Twitch durant lequel il n'a pas masqué son émotion de voir le jeu remonter la pente. Il avoue avoir été complètement perdu, ne sachant pas quoi dire ou comment réagir face à la situation. Une affaire qui, d'après ses mots, l'a totalement anéanti. Un moment également difficile pour ses proches.

J'étais assis là, écoutant les questions et en me disant « Qu'est-ce que je suis censé dire ». C'est difficile à exprimer, quand vous mettez autant de cœur et de travail dans quelque chose. Et vous savez, pour certains d'entre nous, cela fait parfois six, sept, huit ans, surtout pour ceux qui ont commencé au tout début. Donc assister à ce moment où les gens aiment ce que nous avons fait, c'est vraiment un peu iréel. Que les gens finissent par l'apprécier.

Après la sortie du jeu, je ne pouvais pas y croire. Au bout d'un certain temps, j'y ai cru mais au début, je ne pouvais pas y croire. Et je me souviens de ma petite amie, elle me voyait totalement anéanti. Mais c'est bon d'être de retour. C'est p****n de bon d'être de retour. Ça m'a réellement brisé le cœur.