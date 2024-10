Le studio derrière Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 a poussé un sérieux coup de gueule face à de récentes « théories du complot » avancées à son sujet.

Après l'impressionnante rédemption de Cyberpunk 2077, un YouTubeur du nom d'Endymion avance que CD Projekt RED ferait face à « de gros problèmes » s'agissant du développement de ses prochains jeux sur l'Unreal Engine 5 et du départ de nombreux développeurs. Le PDG adjoint du studio polonais a mis les choses au clair, en poussant au passage un petit coup de gueule.

Un après Cyberpunk 2077 pas si dystopique que ça

Il est évident que l'industrie du jeu vidéo traverse une période de grandes turbulences. Entre licenciements, fermetures de studio et des chiffres en berne pour certains grands groupes comme Ubisoft, qui semble être au plus bas sur le marché boursier, la situation est plutôt morose. Selon le YouTubeur Endymion, CD Projekt RED serait dans le même bateau. Après avoir utilisé pour la dernière fois son moteur maison sur Cyberpunk 2077 pour lui préférer l'Unreal Engine 5, le studio travaille maintenant activement sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Mais cette transition ne se passerait soi-disant pas comme prévu, et de nombreux vétérans auraient quitté le navire, pour être remplacés uniquement dans un objectif de diversité forcée, d'après Endymion.

Cela n'a apparemment vraiment pas plu au PDG adjoint de CD Projekt RED, qui a répondu de manière cinglante aux propos du YouTuber s'agissant de l'après Cyberpunk 2077. « Il semblerait qu'on vit dans un monde où n'importe qui peut enregistrer des âneries et construire une histoire autour. Des talents qui quittent le studio ? Les départs sont au plus bas depuis des années. Recrutement pour de la diversité forcée ? Nous recrutons uniquement sur les bases du talent et du mérite. Pourquoi l'Unreal Engine 5 ? Car cela nous permet de créer des jeux plus efficacement et rester à la pointe de la technologie. Le directeur de The Witcher 3 a quitté le studio ? Ben oui, il y a deux ans. Est-ce qu'on peut maintenant arrêter les théories du complot et retourner faire des trucs cool ? »

A bien des égards, Cyberpunk 2077 a profondément marqué CD Projekt RED. Entre une vive et insensée polémique taxant ses employés de transphobes avant la sortie du jeu, puis son lancement catastrophique, le studio polonais revient de très loin. Espérons donc que la suite de son histoire sera plus heureuse.

Source : Michał Nowakowski sur X.com