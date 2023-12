Cyberpunk 2077 tirera prochainement sa révérence avec une ultime mise à jour qui proposera de nombreuses nouveautés. Le patch 2.1 s’annonce comme un ultime chant de cygne de CD Projekt pour ce jeu qui aura connu tant de remous avant de connaître sa rédemption avec l’update 2.0 et son DLC. Et il semblerait qu’il était hors de question pour les équipes de se focaliser sur la suite sans ajouter la fonctionnalité que tout le monde réclamait corps et âme au lancement de Cyberpunk 2077.

Le système de métro arrive dans Cyberpunk 2077

The Witcher 4 est désormais au centre des préoccupations du studio polonais. Sa force de travail est désormais concentrée sur la nouvelle trilogie du Sorceleur (ou de son remplaçant), tandis qu’une partie des développeurs s’affaire sur le fameux Cyberpunk 2. Pour autant, CD Projekt RED tenait à faire un ultime cadeau à celles et ceux qui les ont suivis depuis le lancement tumultueux de Cyberpunk 2077. La mise à jour 2.1 sera déployée dès le 5 décembre pour les joueurs PS5, Xbox Series et PC. Les développeurs avaient promis des fonctionnalités réclamées et les bougres n’avaient pas menti. La plus demandée de toutes : le système de métro. Oui, CDPR revient sur sa position et il sera maintenant possible de se balader dans les transports en commun. D’ici quelques jours, il n’y aura donc plus besoin de mod.

Côté nouveautés, les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront également emporter leur radio partout avec eux pour s’ambiancer sur les musiques de Night City à n’importe quel moment. Quelques combats de boss subiront également des modifications, notamment Adam Smasher qui profitera d’animations plus dans la veine de l’anime Cyberpunk Edgerunners. Côté activités annexes, les courses de voiture seront rejouables et une icône apparaîtra désormais sur la map. En remportant une course, les joueurs gagneront de l’argent et pourront profiter de réductions pour améliorer leur véhicule.

Et le New Game Plus ?

Par ailleurs, cinq nouvelles motos seront ajoutées avec le patch 2.1 de Cyberpunk 2077, tout comme une nouvelle cabriolet Porsche. Sur le sujet, les combats véhiculés profiteront aussi de quelques améliorations, tout comme la conduite. En moto, il sera possible de faire des roues arrière, de se pencher et faire des figures classes qu’il faudra découvrir le jour J. On sait qu'il sera aussi possible de se balader avec son ou sa bien-aimée, que des options d'accessibilités supplémentaires seront disponibles et qu'une course poursuite pourra être déclenchée si vous embêtez un peu trop un gang. Cependant CDPR promet quelques autres changements et nouveautés encore non annoncés. Il ne faudra en revanche pas compter sur le New Game+. Marcin Momot, directeur de la communauté, a confirmé que la fonctionnalité ne serait pas implémentée avec le patchn 2.1 de Cyberpunk 2077 ou ultérieurement.