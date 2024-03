L’univers de Cyberpunk 2077 a encore beaucoup à offrir ! Comme l’a expliqué CD Projekt, la suite, nommée en interne Orien, est dans les fourneaux. Pour l’instant, le développement en est à ses débuts, car l’équipe s’est concentrée sur le développement de The Witcher 4. Il va encore falloir patienter quelques années pour voir les premières images de ce projet, mais le studio polonais a pensé à vous pour vous faire patienter. En attendant ce Cyberpunk 2, un nouveau jeu qui revient à la source de cet univers vient d'être annoncé.

Un nouveau jeu tiré de Cyberpunk 2077

Êtes-vous prêt à vous rendre encore une fois dans les rues sombres de Night City ? CD Projekt et la société d’édition Go on Board viennent tout juste de présenter leur nouveau jeu de plateau prenant place dans l’univers de Cyberpunk 2077. Déjà à l’origine des JDR adaptés de The Witcher, comme Path of Destiny, ils reviennent cette fois pour un autre projet, qui est encore en cours de développement. Ce dernier est simplement nommé « Cyberpunk 2077 : le jeu de plateau ». Petite précision, il n’a aucun lien avec « Gangs of Night City », qui est sorti en 2023. Les informations sur ce jeu de rôle sont limitées pour le moment puisqu'on ne connait pas encore les règles. Toutefois, on sait qu’on retrouvera des personnages emblématiques de Night City et le gamplay est décrit comme immersif et dynamique.

Une bande-annonce de Cyberpunk 2077 The Board Game a d'ailleurs déjà été mise en ligne où l’on rencontre certains de ses personnages, dont V, interrompu dans une mission. Une figurine de ce dernier sera même offerte à ceux qui souhaiteront suivre ce projet et qui voudront y investir financièrement. Vous pourrez même jouer avec. « V et ses Lames Mantes commencent le jeu avec une arme différente, plus mortelle en combat au corps à corps, représentée par les 2 cartes Action uniques. Ce cadeau exclusif signifie plus de rejouabilité pour le jeu et une façon supplémentaire de personnaliser votre expérience », peut-on lire sur le site officiel de ce jeu Cyberpunk 2077. Pour l’instant, il va encore falloir patienter pour découvrir ce nouveau jeu de plateau. Si la mention « arrive bientôt » est présente dans le trailer, sa campagne de financement n’a pas encore été lancée.

Un retour aux sources

Vu comment les deux partenaires se sont montrés particulièrement généreux pour le JDR The Witcher, les récompenses devraient pleuvoir au moment de l'ouverture des précommandes. CD Projekt proposera en effet différents paliers et une fois chacun atteint, celles et ceux qui ont participé au développement gagneront toujours plus de bonus de précommande. Dans le cas du Sorceleur par exemple, le studio avait rajouté tout un tas de figurines à l’effigie des personnages emblématiques des jeux. On peut donc s'attendre à la même chose pour Cyberpunk 2077 : The Board Game. Comme pour l'adaptation avec Geralt, ce jeu devrait être traduit en français, mais nous attendrons une confirmation lors de l'ouverture des précommandes.

Si vous ne le saviez pas encore, l’univers de Cyberpunk 2077 est directement lié aux jeux de plateau. La raison est toute simple : le soft de CD Projekt est une adaptation du jeu de rôle Cyberpunk 2020, qui a été créé en 1990 et qui a fait l’objet de nombreuses rééditions. À l’époque, l’univers de Night City existait déjà : la technologie cohabitait avec les gangs, les milices et les compagnies. Déjà, l'on pouvait y incarner plusieurs classes parmi lesquels : Nomad, Netrunner ou Rockerboy. Ce nouveau jeu de Go on Board, s’inspirera peut-être, encore, de cette œuvre pour sa nouvelle production.