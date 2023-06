Le Summer Game Fest 2023 s’apprête à battre son plein. A 21h tapantes, Geoff Keighley et une quarantaine de partenaires vont lancer la saison des grosses annonces estivales avec un show de deux heures. Pas d’énormes leaks à l’horizon contrairement aux autres années, le secret semble bien préservé pour cette édition. C’était sans compter sur une jolie boulette de CD Projekt RED sur sa boulette officielle qui vend la mèche sur une question qui brûle beaucoup de lèvres. Combien coûtera le DLC de Cyberpunk 2077 ?

Le prix de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty déjà connu

L’été devrait être marqué par Cyberpunk 2077. Raillé à son lancement, le RPG ambitieux a su s’offrir un second souffle grâce à son patch next-gen et l’anime Netflix qui a fait grimper sa côte de popularité. L’engouement autour de la seule et unique extension payante est plus que jamais à son paroxysme. Justement, le DLC Phantom Liberty sera présent au Summer Game Fest 2023 et il devrait avoir le droit à une jolie mise en avant lors de la conférence de ce soir. Ce sera sans doute l’occasion de découvrir ses nouveautés en termes de gameplay, d’histoire et autres mécaniques. La date de sortie est évidemment dans tous les esprits, mais il y a une information qui est attendue au tournant : son prix. Et suite à une gaffe de la boutique maison des développeurs ont sait déjà combien coûtera Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Le prix de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sur GOG

Le DLC était en effet affiché au prix de 29,99€ sur GOG brièvement avant d’être rapidement retiré. Quelques utilisateurs Reddit ont tout juste eu le temps de capturer cette petite gaffe qui est apparue sur la page d’accueil avant que les développeurs ne corrigent le tir. Aucun détail quant au contenu de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ou sa date de sortie n’ont fuité cependant. Il faudra se contenter d'un nouvel artwork miniature et patienter gentiment jusqu’à ce soir, 21h00, pour en découvrir davantage. CD Projekt avait cependant annoncé la couleur d’emblée : « nos extensions sont traditionnellement moins chères qu’un jeu payé plein-pot ». Celle de Cyberpunk 2077 s’annonce en tout cas comme l’un des plus massives et ambitieuses du studio. Le prix, si la promesse est tenue, serait donc assez honnête.