Cyberpunk 2077 reste encore l'un des plus beaux jeux de ces dernières années et frôle le photoréalisme avec quelques superbes ajouts supplémentaires..

Alors que le développement de Cyberpunk 2077 et a priori terminé, CD Projekt RED se concentrant maintenant sur The Witcher 4 et Cyberpunk 2, Night City ne dort jamais. De nombreux moddeurs continuent encore de peaufiner la plastique déjà superbe du RPG dystopique. Cette vidéo en 8K de la chaîne YouTube NextGen Dreams nous le montre avec l'un des mods les gourmands actuellement disponibles sur le jeu.

Virée plus réaliste que jamais dans Cyberpunk 2077

Grâce aux technologies de NVIDIA comme le DLSS, le Ray Tracing et le Path Tracing, pour celles et ceux ayant toutefois les moyens d'en profiter, Cyberpunk 2077 est déjà graphiquement superbe en soi, même encore quatre ans après sa sortie. Certains mods viennent toutefois pousser le vice encore plus loin en poussant les curseurs encore plus loin. C'est notamment le cas du mod DreamPunk 2.1.

Celui-ci entend complètement retravailler les configurations graphiques, l'éclairage, la diffusion de la lumière, la saturation et tant d'autres paramètres dans Cyberpunk 2077, pour un résultat proprement bluffant. NextGen Dreams nous gâte d'une vidéo « showcase » pour montrer ce que le mod a dans le ventre. Et certains plans frôlent franchement le photoréalisme, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Naturellement, profiter pleinement de Cyberpunk 2007, et plus encore avec DreamPunk 2.1, demande une véritable bête de course de PC. En l'occurrence, la chaîne YouTube s'est armée d'une monstrueuse machine notamment portée par une RTX 4090, d'un processeur et de RAM dernier cri. Il faut donc allonger les eddies pour s'offrir une virée aussi impressionnante à Night City, ou la Cité des Rêves, de son petit surnom. Cela laisse en tout cas rêveur quant à ce que Cyberpunk 2 pourrait donner sur l'Unreal Engine 5. Mais nous ne risquons malheureusement pas d'entendre parler de la suite de Cyberpunk 2077 avant encore de nombreuses années.

Source : NextGen Dreams sur YouTube