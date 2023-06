Le lancement du Summer Game Fest 2023 est imminent. Cette année, les éditeurs et développeurs du monde entier vont encore se réunir pour assurer le spectacle. Pendant plus d’une semaine, les événements et les annonces vont s'enchaîner. C’est en revanche la conférence lançant la période estivale qui devrait réserver son lot de surprises. Parmi les jeux présents lors de la soirée du 8 juin, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Le DLC devrait avoir une place de choix pendant la conférence en atteste sa présence à l’événement physique. Cette année le SGF 2023 se décline aussi en salon prêt à accueillir les médias et quelques joueurs pour qu’ils essaient en avant-première les futures sorties des prochains mois. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas besoin de se déplacer jusqu’au Los Angeles pour essayer l’extension de Cyberpunk 2077.

Un événement Cyberpunk 2077 à Paris

Le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 est bien derrière lui. La tâche n’était pas aisée et pourtant CD Projekt est parvenu à redorer son blason et l’image de son RPG. Patch next-gen salvateurs, nouvelles fonctionnalités, série Netflix qui a fait grimper sa côte de popularité, la stratégie du studio polonais s’est montrée payante. Naturellement, le DLC Phantom Liberty est attendu aussi fervemment, mais clairement au tournant. Le studio n’a pas le droit à l’erreur et il prépare une jolie surprise pour celles et ceux qui souhaitent se replonger en pleine Night City. Au-delà d’une annonce au Summer Game Fest 2023, et potentiellement la révélation de sa date de sortie, CDPR va laisser les joueurs y jouer avant sa sortie.

« Nous prévoyons également plein d’opportunités hands-on pour notre communauté à une prochaine date, restez à l’écoute » avait alors tweeté CD Projekt RED il y a quelques jours. Le studio polonais précise ses plans en annonçant son « Phantom Tour ». A une date encore indéterminée, les développeurs vont aller à la rencontre des joueurs pour leur montrer le DLC de Cyberpunk 2077 et les laisser y jouer à l’avance. Les détails sont maigres pour le moment et de plus amples informations seront donnée très prochainement. Il est cependant confirmé que les joueuses et les joueurs français ne seront pas mis sur la touche. Un événement est prévu à Paris, tout comme dans sept autres villes à savoir :

Varsovie, Pologne

Cologne, Allemagne

Tokyo Japon

Pékin, Chine

Séoul, Corée du Sud

São Paulo, Brésil

Londres, Royaume-Uni

« En juin, nous allons révéler des informations toutes chaudes autour de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Pour s’assurer que votre enthousiasme ne faiblit pas, nous vous invitons au Phantom Tour. Une série d’événements organisée dans le monde entier pour montrer l’extension à notre communauté. »

Peut-être que CDPR donnera davantage de détails à l'occasion du Summer Game Fest 2023. L'extension devrait y avoir une place de choix et présenter ses nouveautés, son histoire et globalement son gameplay. Les médias pourront également essayer le DLC en amont lors du salon physique et donc apporter davantage d'informations. Quant à la date de sortie, les rumeurs vont bon train. Il se murmurait que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty pourrait profiter d'un lancement surprise lors de la conférence. Cette annonce vient directement démentir cette rumeur. Une seconde affirme quant à elle que ce nouveau contenu payant devrait être disponible courant août. Rendez-vous dans quelques jours pour avoir le fin mot de l’histoire.