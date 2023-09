Après le lancement le plus chaotique de l’industrie du jeu vidéo, Cyberpunk 2077 a reçu bien des mises à jour pour devenir un jeu proche de ce que CD Projekt RED avait annoncé. La sortie du fameux “patch next-gen” était très attendu pour améliorer de nombreux sur le jeu permettant à CD Projekt Red de se concentrer sur le DLC qu’ils avaient promis. Cependant, après le patch next-gen, une sortie transmédia a créé un nouvel engouement important pour Cyberpunk 2077. Le succès important de la série d’animation Netflix Cyberpunk: Edgerunners est clairement à l’origine de la renaissance du soft de CD Projekt RED.

Un hommage aux fans de la série dans Cyberpunk 2077

Le studio polonais a semble-t-il décidé d’ajouter de nombreux clins d’œil à sa animée puisque certains utilisateurs ont notifié sur Reddit l’apparition des personnages de Cyberpunk: Edgerunners dans la vidéo diffusée lors de la Gamescom. Ainsi, les personnages de David, Lucy et Rebecca seraient visibles dans l’arbre de compétences. Les personnages sont sur certaines icônes de l’arbre qui feront clairement basculer la balance pour certains choix de compétences chez les adorateurs de la série.

On voit donc Rebecca et son fusil à pompe dans la catégorie corps de votre arbre, en jaune. En violet se trouve, dans la catégorie intelligence, évidemment le personnage Lucy avec son fameux câble que l’on peut retrouver. David sera lui aussi en jaune mais se trouve au centre la catégorie “capacités techniques”.

Cyberpunk nous réserve encore des surprises

Pour l’instant nous ne connaissons que l’effet de la compétence où se trouve David. Nommée Edgerunners, cette dernière permettra notamment de dépasser notre capacité maximale de Cyberware (des objets offrant de gros bonus actifs et passifs). Une capacité qui est donc très puissante, mais qui réduira visiblement notre maximum de santé. Nous ne connaissons pas les deux autres compétences, mais de nombreux fans de Cyberpunk commencent à faire des hypothèses sur Reddit pour trouver les capacités offertes par celles-ci. Par exemple, un utilisateur a suggéré que la compétence de Lucy permettrait de faire un hack avec un fil. Bien qu’il s’agisse que de compétences pour ces références-là, on peut imaginer qu’elles ne sont peut-être pas les seules. L’attente ne sera pas longue pour découvrir si nous avons là les seules références ou non car, le DLC Cyberpunk: 2077 Phantom Liberty sort le 26 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.