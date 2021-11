Ce jeudi 28 octobre 2021, CD Projekt RED a corrigé un aspect très important de son communiqué initial concernant les mises à jour de Cyberpunk 2077. Sans un bruit. Comme un p'tit oiseau. La feuille de route qui promettait que la période entre la version 1.3 et l'année 2022 verrait l'arrivée de DLC gratuits et de multiples améliorations n'est plus.

C'est un report donc. Les prochaines mises à jour, améliorations et les DLC gratuits interviendront en 2022. Pas besoin de feindre l'étonnement ou de prétendre être déçu et choqué. Il y a une semaine, le studio polonais présentait ses excuses, tout obligé de repousser les mises à jour PS5 et Xbox Series X|S de The Witcher III : Wild Hunt et Cyberpunk 2077 qu'il était.

Si aucune justification n'a encore été donnée pour ce changement, on imagine sans peine que les équipes sont débordées. Et qu'il est urgent de concentrer ses efforts où il le faut, en bonne intelligence.