Grâce aux technologies graphiques les plus modernes comme le Ray Tracing et le Path Tracing, Cyberpunk 2077 est un véritable plaisir pour les yeux... à condition d'avoir un PC de cyberpsycho pour profiter de tout cela de manière fluide. C'est justement là qu'intervient le mod Ultra Plus Engine Control Panel créé par sammilucia. Celui-ci entend optimiser de nombreux éléments graphiques du jeu pour un gain de performances considérable, sans trop affecter la qualité visuelle d'ensemble.

Un implant pour optimiser les performances de Cyberpunk 2077

Sur le papier, le Path Tracing de Cyberpunk 2077 a besoin d'une carte graphique disposant au minimum de 8 Go de mémoire. En réalité, même des configurations relativement récentes peuvent être totalement à genoux en activant cette option, tant elle est gourmande en ressources. Même une pourtant toujours aussi solide RTX 3080 peut par exemple lutter à faire tourner le jeu à plus de 30 FPS en 1440p/4K. Le mod Ultra Plus Engine Control Panel de sammilucia pourrait cependant grandement aider votre machine à mieux supporter Cyberpunk 2077 avec le Path Tracing activé.

Celui-ci propose en effet de rendre le Path Tracing 58% plus rapide, et d'optimiser de nombreux autres aspects visuels du jeu, ce tant pour les cartes graphiques NVIDIA que AMD. En bidouillant ce panneau de contrôle comme il faut, il est ainsi possible, sans trop rogner sur la qualité visuelle d'ensemble, d'obtenir un gain considérable de l'ordre de 40% au niveau des performances, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de MxBenchmarkPC ci-dessous. Ce mod n'est toutefois pas à la portée de tout le monde, demandant d'appliquer de nombreux réglages à la main en fonction de votre configuration.

Gageons cependant que l'effort en vaut la chandelle pour profiter encore mieux d'un Cyberpunk 2077 maintenant dans un bien meilleur état qu'à son lancement. À tel point que, à part une version Apple/Mac à venir dans quelques mois, CD Projekt RED s'attelle maintenant sérieusement au développement de sa suite très attendue, Cyberpunk 2.

Source : Nexus Mods