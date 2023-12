Même en 2023, Cyberpunk 2077 continue de solliciter intensément les PC, en particulier lorsqu'il s'agit de jouer avec les paramètres graphiques les plus élevés et les options RTX activées au maximum. Le jeu est particulièrement gourmand en ressources, notamment dans les scènes denses avec des foules en pleine rue ou lors de combats explosifs. Heureusement, ce nouveau contenu améliore nettement la situation. Et cerise sur le gâteau,

Cyberpunk 2077 chamboule son optimisation

Ainsi donc, un mod pour Cyberpunk 2077 utilisant la technologie AMD FSR 3 a été mis en ligne, offrant une augmentation impressionnante des performances du jeu sans affecter sa qualité visuelle. C'est évidemment le point le plus important à retenir.

Le mod, développé par LukeFZ, qui a également travaillé sur les mods pour The Last of Us Part 1 et le remake de Dead Space suite à la publication du code source FSR 3, permet aussi aux utilisateurs possédant une carte graphique RTX d'utiliser la technologie de génération d'images d'AMD pour améliorer les performances de Cyberpunk 2077. Une vidéo partagée par Neegzm montre comment l'AMD FSR 3 peut quadrupler le nombre moyen de FPS dans le benchmark du jeu en résolution 1440p sur une carte graphique RTX 3080, ce qui est extrêmement impressionnant. Quand on connait la gourmandise du RPG.

Bien que le mod Cyberpunk 2077 AMD FSR 3 de LukeFZ soit actuellement disponible uniquement pour les abonnés Patreon, une alternative gratuite pourrait bientôt voir le jour. Plus tôt aujourd'hui, un nouveau mod permettant d'activer la technologie d'AMD dans tout jeu supportant NVIDIA DLSS 3 a été mis en ligne gratuitement, bien que sa première version présente des problèmes de stabilité et visuels.

C'est quoi exactement cette technologie ?

La fonction principale de FSR 3 est d'améliorer la fluidité et la netteté des jeux vidéo sur diverses cartes graphiques. Y compris celles qui ne sont pas fabriquées par AMD. Elle fonctionne en augmentant la résolution des images rendues à une résolution inférieure, ce qui permet de produire des images de haute qualité tout en minimisant la charge sur le GPU. Cette technologie utilise une méthode appelée frame generation, qui crée des images supplémentaires entre les images existantes pour augmenter le nombre d'images par seconde. Cela donne l'impression d'un jeu plus fluide, même sur des équipements moins performants.

Avec la publication du code source de FSR 3 par AMD, les développeurs indépendants et les amateurs peuvent créer leurs propres implémentations ou modifications pour des jeux spécifiques. Comme cela a été le cas avec le mod pour Cyberpunk 2077.