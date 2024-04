L'agence de voyage Digital Dreams nous propose une nouvelle virée impressionnante à Night City. Dans cette vidéo en 8K de Cyberpunk 2077 frôlant le photoréalisme, la chaîne YouTube exploite à fond les technologies du jeu pour nous asséner une sublime claque graphique. Voyez plutôt.

Cyberpunk 2077 avec des graphismes véritablement next-gen

Depuis son lancement, Cyberpunk 2077 a servi de vitrine graphique pour les technologies de NVIDIA. Tel est notamment le cas avec l'impressionnant path tracing, qui requiert toutefois une RTX 4000. Digital Dreams, justement équipé d'une RTX 4090, pousse cette technologie dans ses derniers retranchements grâce au mode Ultra Plus Better Path Tracing de sammilucia. Combiné à d'autres mods visant à rendre le titre ce CD Projekt RED presque photoréaliste, la dernière vidéo en 8K de la célèbre chaîne YouTube de ce dernier décolle littéralement la rétine.

Grâce à une configuration extrêmement musclée et l'ajout du DLSS en version 3.7, la fluidité est également au rendez-vous pour un voyage encore plus agréable sur Cyberpunk 2077. Compte tenu du fait que le jeu a été réalisé sur le moteur propriétaire RED Engine, maintenant abandonné au profit de l'Unreal Engine 5, la prouesse graphique est tout bonnement bluffante. Cela augure donc du très croustillant visuellement pour un certain Cyberpunk 2 à venir. Les fans devront ceci dit faire sans doute preuve de beaucoup de patience. Pour l'heure, la priorité de CD Projekt RED reste The Witcher 4. Nous verrons alors si une claque graphique similaire à la vidéo ci-dessous sera au rendez-vous.