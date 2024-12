Entre Cyberpunk 2077 et son DLC Phantom Liberty, le dernier jeu de CD Projekt RED ne manquait déjà pas de secrets, dont certains a priori toujours pas découverts. La massive mise à jour 2.2 en a cependant rajouté un de plus, celui-ci heureusement relativement facile à trouver, et qui fait un habile renvoi d'ascenseur à un autre jeu très en vogue cette année.

Cyberpunk 2077 met cartes sur table avec un nouveau secret

Alors qu'on pensait le support de Cyberpunk 2077 depuis longtemps terminé, la mise à jour 2.2 est venue rajouter son lot de nouveautés, comme de nouvelles fonctionnalités en conduite, un mode Photo amélioré, ou encore des options de personnalisation pour V. Elle ajoute également un nouveau secret à un jeu qui en regorge déjà. Il prend cela dit la forme d'une nouvelle quête additionnelle, puisqu'il démarre par un mystérieux message d'un certain Jim B.

Celui-ci indique à V que « un gang de Jokers renégats s'est répandu à Night City » et « qu'une aventure inoubliable attend, avec son lot de récompenses et de gloire ». La quête nous demandera ainsi de récupérer des cartes Jokers disséminées dans le vaste monde ouvert de Cyberpunk 2077. Toutes les récupérer nous donne comme récompense un T-shirt Joker, ainsi qu'un set de cartes disponible dans notre appartement. Cette quête est ainsi un joli clin d'œil à Balatro, l'un des jeux indépendants les plus en vogue de 2024. Pour rappel, celui-ci s'est fendu d'une collaboration avec CD Projekt RED via deux DLC gratuits ajoutant des apparences de cartes inspirées de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077.

La boucle est ainsi bouclée grâce à cette nouvelle quête introduite par la mise à jour 2.2. Il se pourrait d'ailleurs qu'il ne s'agisse finalement pas de la dernière de cet acabit. CD Projekt RED a en effet confié le support de Cyberpunk 2077 à un sous-traitant baptisé Virtuos, sous sa supervision. Ce afin de pouvoir pleinement se concentrer sur la suite du programme : les très attendus (mais a priori pas avant encore de longues années) The Witcher 4 et Cyberpunk 2.

