Une fois de plus, la communauté facilite la vie des joueurs du RPG Cyberpunk 2077 avec une création qui va vite devenir totalement indispensable pour beaucoup.

Cyberpunk 2077, le jeu de rôle en monde ouvert de CD Projekt RED, continue de captiver les joueurs grâce à une communauté dynamique et inventive. Depuis sa sortie, le jeu a connu une véritable renaissance. En grande partie grâce aux mises à jour officielles. Mais aussi grâce aux mods créés par les joueurs. Ces modifications apportent des améliorations, petites et grandes, qui enrichissent l'expérience de jeu. Parmi les derniers ajouts notables, un mod en particulier se distingue par son utilité pour les explorateurs de Night City.

Un Mod pratique pour Cyberpunk 2077

Le nouveau mod, intitulé Hidden Gems Map, a été créé par un utilisateur de Nexus Mods connu sous le nom de MadCatMkII. Ce mod a rapidement gagné en popularité, avec plus de 9 000 téléchargements depuis sa mise en ligne. Il se propose de faciliter la tâche des joueurs en leur indiquant sur la carte l'emplacement des "gems cachées". Ces trésors disséminés un peu partout dans la vaste ville de Night City.

Mais ce n'est pas tout : en plus des gems cachées, le mod de Cyberpunk 2077 inclut également des lieux où se trouvent des easter eggs, du butin unique et des événements spécifiques. En élargissant la définition de ce qui constitue une découverte intéressante, MadCatMkII permet aux joueurs de découvrir encore plus d'éléments captivants sans avoir à fouiller chaque recoin de la ville.

L'objectif principal du mod de Cyberpunk 2077 est d'aider les joueurs qui manquent de temps. Ou qui préfèrent se concentrer sur les aspects les plus intéressants du jeu sans avoir à passer des heures à explorer. MadCatMkII a conçu ce mod pour ceux qui veulent maximiser leur expérience de jeu en se concentrant directement sur les objectifs.

Pour beaucoup, ce mod représente une solution idéale. Plutôt que de passer des heures à explorer Night City à la recherche de chaque trésor caché. Les joueurs peuvent désormais se concentrer sur les éléments les plus remarquables que la ville a à offrir. Ce type de mod, qui améliore l'expérience de jeu sans la transformer radicalement, est souvent très apprécié des joueurs qui veulent enrichir leur expérience de manière subtile mais efficace. Pour se procurer le mod de Cyberpunk 2077, c'est par ici.

Source : Nexus Mod