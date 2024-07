On le sait, l'avenir de certains jeux et ce qui fait leur longévité, c'est bel et bien le modding et le travail acharné de la communauté. C'est d'autant plus vrai pour les RPG en monde ouvert, où les possibilités sont très nombreuses. C'est le cas par exemple avec Cyberpunk 2077, qui propose un contenu très intéressant et très « crazy ».

Cyberpunk 2077 à la sauce Taxi

Un nouveau mod pour Cyberpunk 2077, intitulé Taxi Work in Night City, permet aux joueurs de vivre une expérience de conduite de taxi dans l'univers futuriste du jeu. Ce mod, créé par RollermineC et disponible sur Nexus Mods. Il ajoute une nouvelle dimension au gameplay en intégrant des courses de taxi avec des tarifs. Des pourboires et même des taxis blindés déblocables pour des trajets plus sûrs.

Le mod "Taxi Work in Night City s'inspire de jeux comme GTA et surtout Crazy Taxi, une licence qui reviendra d'ailleurs prochainement. Revenons à notre mod de CP 2077. Les joueurs incarnent V, qui peut récupérer des clients à travers Night City et les transporter en toute sécurité à leurs destinations. Chaque course rapporte un tarif de base. Accompagné d'un pourboire qui diminue en fonction du temps de trajet et de la sécurité du passager. Si le trajet devient trop dangereux, le client peut décider de mettre fin à la course prématurément.

Des améliorations au programme

En réalisant des courses régulières, les joueurs peuvent débloquer deux nouveaux taxis chez Autofixer. L'Archer Hella Combat Cab et le Chevillon Thrax Combat Cab. Ces véhicules sont améliorés avec une armure lourde, des vitres pare-balles et des pneus renforcés, garantissant des trajets plus sûrs pour les passagers.

Bien que disponible depuis peu de temps, Taxi Work in Night City a déjà été téléchargé des centaines de fois et a reçu des commentaires élogieux. Les joueurs saluent le travail de RollermineC, affirmant que le mod apporte une nouvelle profondeur à l'expérience de jeu de Cyberpunk 2077. Si vous avez envie de jouer les chauffeurs de taxi fous, le mod est disponible sur le lien ci-dessous et il ne réclame rien de particulier pour le faire fonctionner. Il serait donc dommage de s'en priver.

Source : NexusMod