Encore un nouveau contenu pour Cyberpunk 2077 qui rend le RPG beaucoup plus réaliste, notamment au niveau de la vie de la ville et des réactions des PNJ.

Les rues de Night City viennent de gagner en réalisme grâce à un nouveau mod pour Cyberpunk 2077. Ce mod, intitulé "Responsive NPCs", développé par MistaChedda, introduit des réactions dynamiques des personnages non-joueurs face aux actions du joueur, transformant ainsi l'expérience de jeu en une aventure encore plus immersive. Un très bon point.

Cyberpunk 2077 devient plus réaliste

Même après la mise à jour 2.0 qui a redynamisé Cyberpunk 2077, les habitants de Night City pouvaient parfois sembler apathiques. Grâce au mod Responsive NPCs, cette sensation est désormais révolue. Les PNJ réagiront de manière plus réaliste aux comportements du joueur, qu'il s'agisse de conduite imprudente, d'armement visible ou même de nudité.

Le mod permet aux foules, gangs et forces de l'ordre de commenter et réagir de manière appropriée aux actions de V, le personnage principal. Par exemple, courir nu dans les rues de Night City provoquera des réactions de surprise et de dégoût chez les passants, qui n'hésiteront pas à vous traiter de pervers et à s'éloigner rapidement. Cette réaction sera encore plus marquée si V possède un haut niveau de cyberware, ajoutant une couche de réalisme à l'interaction.

Les armes visibles et les tenues militaires attireront également l'attention des PNJ. Porter des armes lourdes ou des vêtements affiliés à un gang particulier rendra V plus ou moins repérable selon les circonstances. Les membres d'un gang seront moins susceptibles de vous remarquer si vous portez leurs couleurs, tandis que les gangs rivaux seront plus vigilants. Le système de réactions basé sur les tenues permet même aux PNJ de commenter votre apparence, une fonctionnalité que d'autres moddeurs peuvent exploiter pour leurs propres créations.

Le mod ne s'arrête pas là. Les PNJ réagiront aussi à votre conduite. Si vous klaxonnez en conduisant sur le trottoir, les piétons tenteront de se mettre à l'abri, et les autres conducteurs réagiront avec des commentaires ou des coups de klaxon. Pour se procurer le mod, c'est par ici.