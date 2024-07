CD Projekt Red a fini son travail sur Cyberpunk 2077, mais ça ne veut pas dire qu'il est laissé à l'abandon pour autant. Le jeu pousse encore plus loin le réalisme sur un point souvent négligé.

N'espérez plus de DLC ou de mises à jour Cyberpunk 2077, la fin du suivi du jeu a été acté par CD Projekt Red. Les 17 développeurs qui étaient encore affectés à cette tâche ont été redirigés vers les autres projets du studio. À moins d'un énorme bug insoupçonnable jusqu'à maintenant, qui viendrait « casser » le titre, aucun retour en arrière n'est donc planifié. C'est toujours triste, mais il faut bien aller de l'avant, et les bricoleurs de la communauté CP2077 ne lâchent rien eux.

Une montée en puissance des PNJ de Cyberpunk 2077

Comme beaucoup de jeux PC, Cyberpunk 2077 a vite été pris en main par des moddeurs talentueux. Des utilisateurs qui ajoutent parfois des options de confort minimes ou des choses qui permettent de transformer le jeu. Si vous avez la machine adéquate, un mod « 8K Ultra Path Tracing » assène une claque graphique. Avec « Here's Johhny », vous pouvez passer encore plus de temps aux côtés de Keanu Reeves. Dernièrement, l'immersion a aussi été repoussée grâce au mod Unrecord. Bref, des exemples comme cela, il y en a à la pelle.

Mais la barre vient peut-être d'être mise encore plus haut avec le mod « Responsive NPCs » créé par MisterChedda. Son objectif ? Faire en sorte que les PNJ de Cyberpunk 2077 réagissent de manière dynamique en fonction de vos actions et autres. Ce ne seront plus des « éléments de décor » qui répéteront des phrases prédéfinies.

Si vous décidez de vous balader nu, ou peu vêtu, un PNJ pourra par exemple vous interpeller en déclarant « t'as l'air d'avoir froid, tu veux que je te réchauffe ? ». Suivant le niveau de nudité, les piétons pourront s'éloigner ou déclencher un mode « de détection précoce » pour vous surveiller de près. De même, le port d'armes lourdes dans certains lieux de Cyberpunk 2077 fera que vous serez suspecté plus tôt par la police et les PNJ. Si vous avez des habits « bas de gamme », les plus riches de ce monde vous regarderont avec dégoût.

Les habitants de Night City modifieront également leur comportement si vous avez 4 étoiles de recherche ou plus. Selon les choix opérés lors des quêtes de Cyberpunk 2077, des gangs pourraient décider de vous provoquer, ou d'entrer directement en conflit sans discuter. Et il y a bien d'autres réactions possibles. Vous pouvez télécharger ce mod Responsive Npcs sur Nexusmods.