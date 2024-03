Cyberpunk 2077 a vécu une belle vie, et maintenant, les joueurs commencent à avoir le regard tourné vers sa suite. En attendant, CD Projekt Red continue de déployer des mises à jour plus ou moins grosses. Après, on imagine que le studio commence à avoir fait le tour des choses à régler dans le jeu ou des ajouts attendus par les joueurs. Mais ce serait oublier que la communauté est également pleine de ressources, comme elle vient de le prouver avec une nouveauté qui rend le titre encore plus beau.

Cyberpunk 2077 va vous mettre une grosse claque avec cet ajout

Vous devez sûrement avoir compris à ce stade, mais on va parler d'un mod. Cyberpunk 2077 en a eu plein, qui ont aussi bien impactés les combats que la mini-carte. Cette fois, celui-ci s'attaque à un aspect bien particulier de l'expérience : ses textures. Le mod « Environment Textures Overhaul » vise à améliorer la qualité de certaines parties de l'environnement. Ces dernières ne sont pas forcément jugées comme étant très jolies, mais avec ça, les avis vont sans doute changer. Voici la description qu'on peut lire et effectivement, c'est plutôt massif :

Ce mod remplace beaucoup de textures de mauvaise qualité, que ce soit au niveau de l'architecture, du terrain ou de l'environnement, pour en refaire des plus fidèles, tout en gardant une bonne optimisation. Il comprend également des nouveaux petits mélanges et des textures diverses et variées. Les textures sont faites en essayant de correspondre à l’aspect de base, mais améliorent toujours la qualité tout en correspondant mieux à l’environnement. La description du mod pour Cyberpunk 2077

Si ça vous intéresse, ce mod est d'ores et déjà disponible sur NexusMods depuis le 1er mars dernier. Le téléchargement est rapide, simple et efficace. On nous mentionne tout de même un total de 170 nouvelles textures pour Night City, ce qui est une sacrée entreprise. Son créateur a d'ailleurs dévoilé des captures d'écran de son oeuvre, histoire qu'on se fasse un premier avis avant de le récupérer. On vous a mis un exemple ci-dessous, et il faut l'avouer, le résultat est assez convaincant. Maintenant, il ne tient qu'à vous de (re)faire une virée dans la ville de Cyberpunk 2077 pour apprécier ces changements.