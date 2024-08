Parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Ce petit ajout gratuit sur Cyberpunk 2077 le prouve en le rendant encore plus beau et immersif que jamais.

Pour celles et ceux disposant d'une machine de cyberpsycho, Cyberpunk 2077 est déjà une véritable claque pour les yeux. Mais CD Projekt RED s'est peut-être montré trop généreux avec les effets de ray tracing et path tracing. Ce mod tout simple vient justement corriger ces excès, pour paradoxalement grandement en améliorer la qualité visuelle d'ensemble.

Un petit implant pour rendre Cyberpunk 2077 plus beau et réaliste

Pour CD Projekt RED, la rocambolesque aventure Cyberpunk 2077 est terminée, le studio polonais travaillant déjà depuis ses nouveaux bureaux à Boston sur Cyberpunk 2. En attendant, les moddeurs continuent d'apporter leurs plus ou moins petites contributions à Night City pour la faire toujours plus resplendir. C'est notamment le cas de Disable Fake Lights with Path Tracing de sosuine, disponible sur la page Nexus Mods de Cyberpunk 2077.

Comme son nom l'indique, celui-ci vient simplement supprimer les sources de lumière provenant des panneaux publicitaires ou encore des portes et des fenêtres. En activant à la fois le Ray Tracing et le Path Tracing (à condition bien sûr d'avoir un PC suffisamment robuste), celles-ci venaient grandement « polluer » la qualité visuelle d'ensemble. En supprimant ce trop-plein de lumières, Cyberpunk 2077 se montre ainsi plus réaliste et moins agressif pour les yeux. Vous pouvez le constater avec plusieurs images comparatives postées par le moddeur sur imgsli, cité en source ci-dessous.

Night City peut dormir sur ses deux néons en attendant Cyberpunk 2

Grâce à ces petites touches et les énormes efforts déployés par CD Projekt RED pour redorer son blason, Cyberpunk 2077 est plus que jamais le RPG futuriste marquant qu'il aurait dû être quatre ans plus tôt. D'autant que le titre semble encore cacher bien des secrets, en attendant une suite qui s'annonce extrêmement ambitieuse sur bien des points. En tout cas, Night City mérite maintenant pleinement son surnom de « La Cité des Rêves ».

Cyberpunk 2077 resplendit tout en faisant moins mal aux yeux grâce à ce mod. Crédit : sosuine

Sources : Nexus Mods ; imgsli.com