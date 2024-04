Cyberpunk 2077 semble devenir plus beau d'année en année. Il faut bien admettre que certains travaillent d'arrache-pied pour le rendre toujours plus attrayant. Voilà ce que l'on sait.

Le jeu Cyberpunk 2077, célèbre pour son univers riche et immersif, franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de son expérience visuelle avec le lancement d'un pack de textures remastérisées. Ce nouveau pack, intitulé Ultra Texture Remaster Repack, est désormais disponible au téléchargement sur la plateforme Nexus Mods et offre des textures de haute qualité en résolution 4K, améliorant significativement les détails des personnages non-joueurs, des environnements, des véhicules, ainsi que des objets divers comme les sols, les murs, les plantes et les armes.

Cyberpunk 2077 met une nouvelle claque

Ce pack de textures se distingue par sa non-compatibilité avec d'autres packs, tels que l'Environment Textures Overhaul pack. Cette spécificité empêche les utilisateurs de combiner ce nouveau pack avec d'autres modifications, ce qui pourrait limiter certaines options de personnalisation mais garantit une uniformité et une qualité optimale des graphismes. Au moins, vous ne risquez pas d'avoir de bugs et autres crash problématiques.

Cyberpunk 2077 continue de recevoir des mises à jour et des expansions substantielles qui enrichissent son monde déjà complexe. En plus du nouveau pack de textures, les joueurs peuvent également découvrir les récentes améliorations apportées par la mise à jour 2.0 qui a révisé de nombreux systèmes du jeu, ainsi que l'expansion Phantom Liberty, disponible uniquement sur PC et les consoles de génération actuelle.

Ce renforcement des graphismes du jeu est une nouvelle preuve de l'engagement de la communauté à fournir une version du jeu toujours plus belle. C'est assez fou de voir à quel point le jeu a la capacité de pouvoir perdurer pendant encore de nombreuses années. Finalement, un peu à l'image de Crysis en son temps.