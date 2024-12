CD Projekt travaille d'arrache-pied sur ses prochains jeux. The Witcher 4, Cyberpunk 2 et son prochain jeu multi, nom de code Sirius, et bien d'autres encore, le studio et ses partenaires ne chôment pas. Pourtant, personne n'oublie ce bon vieux Cyberpunk 2077, même s’il n’y aura pas d’autre gros contenu comme Phantom Liberty ou l’imposante mise à jour 2.0. En ce sens, le studio nous donne rendez-vous pour parler de la suite et on nous annonce déjà des nouveautés.

Une grosse mise à jour pour Cyberpunk 2077 est annoncée

Pour l’heure, il est encore bien trop tôt pour savoir de quoi il s’agit. De nouvelles fonctionnalités, des optimisations, ou de petits contenus inédits ? Bonne question. Certains joueurs rêvent déjà d’un patch pour la PS5 Pro, mais malheureusement aux dernières nouvelles ce n’était pas à l’ordre du jour. Pourtant, ça ne serait pas de trop lorsque l’on sait dans quel état est sorti Cyberpunk 2077 sur console. On en aura le cœur net assez rapidement de toute façon puisque le studio tiendra un stream dès demain 17h chez nous, sur Twitch et Youtube en même temps. Les développeurs nous dévoileront à ce moment-là tous les détails de la grosse update 2.2 à venir.

On peut tout de même s'attendre à quelques belles surprises d'autant que le jeu fêtera ses 4 ans (déjà !). Pour rappel, pour la version 2.1, CD Projekt avait créé la surprise avec de très beaux ajouts comme le métro, de nouvelles fonctionnalités, ou encore des activités inédites, etc. Connaissant le studio et son penchant pour surprendre ses fans, nul doute que l'on devrait avoir le droit à pas mal de choses intéressantes. Verdict, demain.