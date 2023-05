Cyberpunk 2077 ne cesse jamais de surprendre par sa beauté et cette nouvelle vidéo franchit un nouveau cap dans ce domaine. Voyez plutôt.

Malgré un lancement compliqué, c'est le moins que l'on puisse dire, le jeu Cyberpunk 2077 est une référence en matière de gestion du monde ouvert. Notamment grâce à sa direction artistique et sa grande beauté. Fort de son constat, vous pouvez admirer ci-dessous une nouvelle vidéo totalement bluffante à vous percer la rétine. C'est tout simplement époustoufflant.

Cyberpunk 2077 avec une qualité incroyable

Evidemment pour arriver à une telle qualité sur Cyberpunk 2077, il faut un PC très puissant. Le créateur ne rentre pas dans les détails mais parle tout de même d'un carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090. Soit un mastodonte au prix très abordable de 1819 euros dans sa version Founders, une bouchée de pain vous en conviendrez. Pour ce prix vous avez un jeu tout simplement sublime. Notons toutefois qu'un mod graphique est installé. Evidemment cette bande annonce est une bonne opportunité pour son créateur d'en faire la promotion. D'ailleurs à ce propos, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs mods de Cyberpunk 2077. De quoi rendre le RPG plus beau mais aussi de s'amuser avec certaines mécaniques comme l'ajout de robots qui obéissent au doigt et à l'œil.

Pour mémoire voici la configuration recommandée pour profiter du jeu dans des conditions normales. Maintenant imaginez un peu le processeur pour avoir la qualité de la vidéo... Hélas il ne manque plus que la qualité 8K sur YouTube pour boucler la boucle.

Système d'exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G Mémoire vive : 12 GB de mémoire

12 GB de mémoire Graphiques : GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super ou Radeon RX 590

GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super ou Radeon RX 590 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 70 GB d'espace disque

Cyberpunk 2077, c'est quoi la suite ?

Outre les mods qui changent le jeu, notamment sur son aspect graphique tout simplement introllable, le studio CD Projekt prévoit toujours l'arrivée de sa grosse extension Phantom Liberty qui doit être tout simplement énorme et s'étaler sur plusieurs dizaines d'heures de gameplay. Ce contenu DLC est prévu pour 2023 sans précision sur le mois. On sait par contre que coté scénario, V sera chargé par les USA d'une dangereuse mission d'espionnage. Celle-ci donnera l'occasion de visiter le quartier de Night City Pacifica. Parfait pour les joueurs qui veulent en savoir plus sur le lore du RPG, d'autant que cette zone était finalement totalement sous exploitée lors de la sortie.

De votre coté, qu'attendez-vous pour ce DLC très attendu ?