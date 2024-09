Lancée il y a un peu plus de deux semaines, la campagne de financement participatif aux chiffres stratosphériques pour le jeu de plateau officiel Cyberpunk 2077 va très bientôt se clôturer. Il va donc falloir se dépêcher si vous souhaitez soutenir le projet et poursuivre l'aventure à Night City entre amis, même si les places ne sont pas données.

Dernières heures pour financer ce prometteur jeu de plateau officiel Cyberpunk 2077

Comme pour V dans le jeu Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED, le temps est compté pour s'offrir son jeu de plateau officiel. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il reste plus précisément un peu plus de 24 heures au compteur avant que la campagne de financement participatif ne se termine. Et il semblerait que beaucoup de fans l'attendent de pied ferme. Lancé avec un objectif de 100 000 dollars atteint en 10 minutes et 4 secondes, la cagnotte a littéralement décollé vers la colonie lunaire Tycho, pour s'élever maintenant à plus de 6 500 000 dollars, et continue de grimper, avec 64 objectifs débloqués en tout. Des chiffres proprement hallucinants pour un jeu de plateau, signe d'un énorme carton avant même qu'il soit sorti.

Pour participer au financement de ce jeu de plateau Cyberpunk 2077 avant la clôture de sa campagne, il existe quatre options, qui ne sont toutefois pas données : Standard, Deluxe, Gameplay All-In et All-In. Celles-ci sont proposées respectivement à 79, 139, 299 et 399 dollars. Les deux derniers paliers permettent d'acquérir le jeu de plateau, toutes ces extensions, et des goodies supplémentaires. À noter que la livraison du jeu s'annonce tardive, ne débutant qu'à partir de décembre 2025.

S'agissant de l'adaptation en jeu de plateau de Cyberpunk 2077 en elle-même, on y retrouve tout le sel de l'œuvre originale. Nous pouvons en effet participer jusqu'à quatre joueurs à une véritable campagne avec V et d'autres protagonistes du jeu. Au fil de nos différentes missions, nous recevrons de quoi améliorer nos personnages, pour prendre des contrats plus juteux, mais forcément plus risqués. L'ensemble se montre donc très complet pour les fans du titre de CD Projekt RED, en attendant Cyberpunk 2.

Source : GameFound