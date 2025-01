Il est bien loin le temps où Cyberpunk 2077 était considéré comme une catastrophe technique. La création de CD Projekt a su corriger le tir à force de grands patchs. C'est devenu aujourd'hui une œuvre reconnue par la critique et le public, au point de voir son univers s'étendre d'un tas de façons, parfois étonnantes. Une extension singulière du jeu se prépare doucement avec un engouement des fans déjà bien sensible. Les précommandes sont déjà ouvertes !

Un nouveau jeu Cyberpunk en précommande

Les fans de Cyberpunk 2077 doivent être aux anges ! Les projets autour du jeu s'accumulent, en faisant une véritable franchise. Nous avons d'abord eu droit à la série d'animation Edgerunners sur Netflix. La plateforme a même annoncé qu'une autre adaptation verrait prochainement le jour. Mais, ce n'est pas tout. Des itérations supplémentaires sont à prévoir, à commencer par le jeu de plateau officiel.

© Go On Board

CD Projekt s'est en effet associé avec l'éditeur de jeu de société Go On Board pour décliner Cyberpunk 2077 sous une forme ludique originale. Après avoir déjà collaboré pour un jeu de plateau tiré de The Witcher 3, c'est maintenant à la licence futuriste du studio d'avoir droit à son "portage".

Comme pour le précédent projet, ce jeu Cyberpunk 2077 a au départ été financé grâce à une campagne participative sur la plateforme gamefound. Celle-ci permettait de contribuer à la production dudit jeu en l'achetant de façon anticipée et en profitant de contreparties avantageuses. Cependant, la campagne s'est conclue au mois de septembre 2024 avec une cagnotte s'élevant à plus de 9 millions de dollars.

Une bonne nouvelle attend toutefois les retardataires ! Même si la campagne est terminée, vous pourrez bel et bien faire l'acquisition de votre exemplaire du jeu de plateau Cyberpunk 2077. Des “précommandes” sont ouvertes depuis le 27 décembre 2024. Ainsi, vous avez encore un peu de temps pour participer à la campagne sur gamefound.com sous forme de « contribution tardive ».

La date butoir n'a malheureusement pas été communiquée. Alors faite vite si vous voulez être sûr de ne pas manquer cette occasion.