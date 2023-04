CD Projekt Red continue de chouchouter ses bébés. Régulièrement, le studio polonais met à jour ses deux grosses productions : The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Si le premier attend toujours son patch pour retirer un bug fâcheux autour des parties intimes des ennemies aux formes humanoïdes, le second a récemment accueilli une très grosse update. Une mise à jour qui a rendu le jeu encore plus beau grâce au mode Overdrive, ajoutant de nouvelles fonctionnalités graphiques rendant Night City et ses habitants plus sublimes que jamais. Un ajout qui nécessite tout de même d’avoir une grosse machine pour en profiter, mais les comparatifs sont sans appel : c’est magnifique. Aujourd’hui, CD Projekt RED déploie une plus petite mise à jour, voici ce qu’elle change.

Une petite mise à jour pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est donc plus beau que jamais depuis un plus d’une semaine pour les joueurs ayant un PC de compétition. Peu après l’arrivée de la technologie Path Tracing avec ce patch 1.62, CD Projekt RED vient de déployer un hotfix plus modeste, toujours sur PC seulement. Comprenez par-là qu’il ne s’agit pas d’une mise à jour habituelle qui change la version du jeu mais d’un mini-patch qui s’installe automatiquement et qui corrige uniquement quelques éléments. Celui du 20 avril 2023 s’attaque surtout aux deux crashs les plus fréquents de cette version, dont l’un apparaît durant la toute dernière quête de Cyberpunk 2077. Le studio précise également que l’Échelle de Résolution Dynamique (DRS) est désormais grisée quand le Path Tracing est activé, ce qui n’était pas forcément le cas à l’arrivée de la mise à jour 1.62.

« La mise à jour ne changera pas la version du jeu visible dans le menu principal, mais elle peut impacter les mods », prévient néanmoins CD Projekt RED dans son communiqué. D’autres changements mineurs ont également été apportés, mais les développeurs n’ont pas dévoilé lesquels. Il semblerait, au regard des premiers retours, que l’hotfix en question pourrait apporter un nouveau crash sur la version Steam de Cyberpunk 2077. Sur les forums officiels du jeu et sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont partagé un message d’erreur qui s’affiche avant le chargement du jeu et ce même sans aucun mod utilisé. Le problème ne semble cependant affecter qu'une toute petite portion de joueurs et n’a pas l’air, à première vue, généralisé. L’éditeur n’a pour le moment apporté aucune réponse aux personnes concernées par ce problème.