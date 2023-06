Peu de temps après la sortie de Cyberpunk 2077, les utilisateurs de Reddit ainsi que d'autres joueurs ont pu remarquer que les processeurs AMD Ryzen n'obtenaient pas de très bonnes performances en jeu. En fait, il est rapidement apparu que les threads des CPU Ryzen ne sont pas utilisés correctement, alors que les processeurs Intel n'ont pas ce problème. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le post Reddit originel de 2020 ici. Le 19 décembre 2020, CD Projekt Red a publié la mise à jour Hotfix 1.05, qui devrait résoudre ce bug ce qui n'a pas vraiment été le cas. Pour renverser la tendance, le studio a publié un autre patch à ce sujet courant juin 2023, ce qui visiblement n'était pas suffisant non plus. Alors que faire ?

Cyberpunk 2077 : un problème de performances enfin réglé ?

Avec les correctifs, seuls les processeurs avec 4 et 6 cœurs ont été explicitement "réparés", tandis que les 8, 12 et 16 cœurs ont toujours des problèmes. Pourquoi c'est un soucis ? Car cela provoque toujours des gros défauts d'optimisations chez de nombreux utilisateurs qui possèdent des CPU Ryzen. Mais selon les recherches du site allemand PC Games Hardware, le tout peut être résolu "en apportant une petite modification au fichier exécutable du jeu". Loin d'être anodin, ce changement minime peut tout de même augmenter vos fps jusqu'à 40 % ainsi que vos performances en jeu. Il serait donc très dommage de s'en priver et d'attendre un patch officiel. On apprend d'ailleurs notamment que le site est en pourparlers avec les développeurs du jeu pour tenter d'aider à résoudre cette épineuse question. Un guide complet est disponible dans la vidéo ci-dessous. Vous devez télécharger la partie sauvegardée, et le fichier d'exécution modifié dans le lien CI-JOINT pour que cela fonctionne. Celui-ci doit peser un total de 19,2 Mo.

Cyberpunk 2077, c'est quoi la suite ?

L'extension de Cyberpunk 2077 qui porte le nom de Phantom Liberty doit sortir cette année et elle aura le droit à une présentation exclusive à la France le 14 juillet à 14h30 à la Japan Expo en présence de Nicolas Cardahi (Cinematic Designer du jeu). Pour le reste une suite est aussi en préparation au jeu de 2020 avec normalement un développement sous Unreal Engine 5. C'est pour l'heure la seule chose que nous savons et tout le reste ne peut être que pures hypothèses.

Comptez-vous tenter de résoudre le problème de Cyberpunk 2077 avec le correctif de PC Games Hardware ?