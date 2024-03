Actuellement, il est encore possible de jouer à un certain jeu très connu sur votre PS5, et ce, gratuitement. Mais c'est votre dernière chance, alors foncez !

Il va sans dire que Cyberpunk 2077 s'est métamorphosé depuis sa sortie en 2020, que ce soit sur PC, PS5 et Xbox Series. Le lancement a été chaotique, c'est un fait. Pour beaucoup, ce n'était pas possible de rectifier le tir. Et pourtant, c'est ce que CD Projekt Red a fait, et clairement, il n'y est pas allé de main morte. Aujourd'hui, le RPG du studio polonais brille de mille feux, et s'est même offert un DLC ô combien fabuleux. Si vous n'avez toujours pas sauté le pas après tout ce temps, sachez qu'il est encore possible d'essayer gratuitement le jeu. Par contre, il faut se dépêcher.

Cyberpunk 2077 est encore jouable gratuitement sur PS5, dernière chance

Attention, précisons d'abord que cette offre s'adresse uniquement aux détenteurs d'une PS5 ou d'une Xbox Series. Ce n'est pas de bol pour les joueurs PC, mais qui sait, ça changera peut-être à l'avenir. Quoi qu'il en soit, c'est le moment parfait pour se lancer dans l'aventure, et ce, sans frais supplémentaires. Vous pourrez ainsi faire vos premiers pas dans un Cyberpunk 2077 remis sur pied avec des mises à jour majeures comme la 2.0. Il y a juste un tout petit rappel à faire, mais qui est crucial avant de bondir sur cette opportunité.

En effet, Cyberpunk 2077 est jouable gratuitement sur PS5 et Xbox Game Pass depuis le 28 mars 2024. Pour certaines personnes, c'est amplement suffisant pour aller au bout de l'histoire du jeu. Le problème, c'est que ce n'est pas possible ici. Pour cause, on a affaire à un essai gratuit qui dure cinq heures. Une fois ce délai passé, vous ne pouvez plus continuer. Il faut forcément sortir la carte bleue. Alors oui, ça va peut-être en frustrer plus d'un, mais ça reste un essai assez long. Surtout quand on le compare à celui d'Assassin's Creed Mirage sur le Xbox Game Pass qui s'étend uniquement sur deux heures.

Vous avez donc jusqu'au 31 mars à 8h59 du matin pour en profiter gratuitement. Autant dire que ça ne laisse pas beaucoup de temps devant vous. Mais c'est amplement suffisant pour faire un tour rapide de Cyberpunk 2077, d'admirer un peu Night City, et de se poser la question suivante : « est-ce que je passe à la caisse maintenant, oui ou non ? ». En plus, vous n'avez pas besoin d'un abonnement pour accéder à cette offre. Pas la peine de posséder le PS Plus ou le XGP, c'est pour tout le monde ! Enfin, si vous avez une PS5 ou une Xbox Series.