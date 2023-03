Cyberpunk 2077 a connu un véritable regain de popularité. La diffusion de l’anime Edgerunners sur Netflix et le déploiement du patch PS5 et Xbox Series a permis à CD Projekt RED de faire oublier le lancement catastrophique du RPG. Désormais les fans de la première heure comme les nouveaux attendent impatiemment le DLC Phantom Liberty attendu pour le courant de l’année. Pendant ce temps, le studio polonais va améliorer le jeu de base à coups de mises à jour. L’une sera déployée ce 11 avril avec option graphique révolutionnaire sur PC, mais une plus conséquente arrive prochainement. Les joueurs sont persuadés qu’elle apportera une fonctionnalité demandée par la communauté depuis des années.

Pas de métros fonctionnels dans Cyberpunk 2077

La prochaine mise à jour majeure de Cyberpunk 2077 arrive bientôt. Alors que CD Projekt RED travaille d’arrache-pied sur le grosse extension scénarisée, le jeu de base recevra prochainement un patch assez conséquent. Une rumeur persistante laissait entrevoir l’arrivée d’une fonctionnalité réclamée depuis le lancement du jeu. L’information s’étant répandue comme une traînée de poudre, Marcin Momot a été forcé de la démentir sur ses réseaux sociaux. Non, il n’y aura pas de système de métro avec la prochaine mise à jour de Cyberpunk 2077.

« Petite clarification sur ce sujet, puisque beaucoup de personnes me mentionnent depuis hier. Rien n’a changé concernant le système de métro dans Cyberpunk 2077. Nous ne prévoyons toujours pas de l’ajouter à l’avenir », a alors écrit le directeur de communauté de CD Projekt RED. Comme c’est souvent le cas, tout a commencé sur Reddit où certains internautes ont repris une interview récente des développeurs en tchèque. Il y aurait alors été fait mention d’un système de métro fonctionnel, ce qui a ravivé des spéculations massives autour d’une potentielle arrivée dans le prochain patch de CP2077.

Pour mémoire, Cyberpunk 2077 dispose effectivement de lignes de métro et de tout un système, mais cela fait uniquement partie de l’environnement. Il est impossible d’emprunter ce moyen de transport ou d'interagir avec. Plusieurs indices laissent penser que CD Projekt RED avait à un moment ou un autre envisagé cette possibilité avant de l’abandonner. Les joueurs PC, peuvent malgré tout se tourner vers des mods qui se sont penchés sur cette fonctionnalité. Le commun des mortels doit en revanche se contenter de les regarder circuler à grande vitesse dans Night City.