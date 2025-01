Vous n'avez pas encore parcouru les rues de Night City dans Cyberpunk 2077 ? Après l'accident industriel du lancement, vous n'êtes pas seuls. Bon nombre de joueuses et joueurs ont en effet préféré repousser l'échéance le plus longtemps possible. Un délai supplémentaire pour laisser CD Projekt Red apporter des améliorations, et par conséquent pour découvrir le jeu dans les meilleures conditions. Et c'est clairement le cas depuis le déploiement de la mise à jour 2.0 qui avait déjà transformé l'aventure. Dernièrement, un patch 2.21 a permis à Cyberpunk 2077 d'être future proof avec la sortie prochaine des nouvelles cartes graphiques 5090, 5080, 5070ti et 5070.

La résurrection ahurissante de Cyberpunk 2077

La remontée fulgurante de Cyberpunk 2077 se confirme encore, même plus de quatre ans après sa sortie. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu de réseau pendant tout ce temps, on rappelle que le jeu a été un véritable accident industriel à son lancement en 2020. Si la version console PS4 et Xbox One a été au cœur de la déception générée par ce titre pourtant ultra attendu après la réussite The Witcher 3, le flop peut s'expliquer pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas énumérer en totalité.

Mais dans le lot de ces raisons qui ont fait de Cyberpunk 2077 durant les premiers mois, même années de sa commercialisation, on peut citer les promesses non tenues avec une expérience moins aboutie qu'espérée, les remboursements effectués par le studio pour se faire pardonner auprès de sa communauté ou encore de mauvais partenariats comme l'entreprise Quantic Lab qui aurait eu sa part de responsabilité dans la sortie désastreuse.

Tout est bel et bien terminé comme le prouve l'Ultimate Edition, mais surtout les retours des joueuses et joueurs qui n'ont plus rien à voir avec les critiques hyper négatives. À l'heure d'écrire ces lignes, Cyberpunk 2077 a des évaluations récentes « extrêmement positives » avec 95% d'avis dans le vert parmi les 12 667 retours postés sur Steam. La tendance s'est donc complètement inversée, et Pawel Sasko, qui est au travail sur la suite Cyberpunk 2 n'y croit pas lui-même. « Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être possible. Plus de 4 ans après la sortie, le jeu a obtenu un score extrêmement positif sur Steam. Je suis tellement reconnaissant envers votre passion, vos mèmes, vidéos, critiques, articles, illustrations, cosplays et mods ». Maintenant, il faut transformer l'essai avec la suite.

Source : page Steam Cyberpunk 2077.