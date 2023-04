L’époque où le nom de Cyberpunk 2077 était associé à des bugs en pagaille et à un lancement désastreux est révolue. CD Projekt RED est parvenu à redorer l’image de son RPG grâce à un patch next-gen salvateur et un anime Netflix qui a fait décoller sa cote de popularité. Naturellement, l’extension Phantom Liberty est attendue impatiemment par les joueurs désireux de parcourir une nouvelle fois Night City avant de découvrir se le second volet qui n’arrivera pas avant plusieurs années. C’est désormais confirmé, le DLC va donner de ses nouvelles lors du Summer Game Fest et le studio polonais réserve une belle surprise pour ses fans.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty jouable avant sa sortie

Maintenant que l’E3 est mort (RIP), tous les yeux seront tournés vers le Summer Game Fest cet été. Le grand remplaçant du salon américain, qui a été le théâtre de belles annonces au cours de ces dernières années, promet déjà du beau monde, dont CD Projekt RED. Le studio polonais a confirmé que ce sera bien au SGF 2023 que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty se montrera. Le gros DLC de son dernier jeu se présentera visiblement sous toutes ses coutures et du gameplay sera montré, sans doute pendant la conférence prévue le 9 juin prochain. L’événement sera également l’occasion de faire le plein d’informations grâce à des sessions hands-on prévues pour les journalistes et les créateurs de contenus. Cependant, l’éditeur a confirmé qu’il préparait un petit quelque chose pour les fans.

« Nous prévoyons également plein d’opportunités hands-on pour notre communauté à une prochaine date, restez à l’écoute » a tweeté CD Projekt RED lors de l’annonce. Une déclaration terriblement vague que les créateurs de Cyberpunk 2077 ont ensuite clarifiée en expliquant que cela signifie « que notre communauté aura une chance de jouer au jeu avant sa sortie ».

Une démo pour tout le monde ?

Bon, ce n’est pas plus explicite non plus mais cela laisse de l’espoir pour une démo accessible à tout le monde. Cela pourrait également signifier que des sessions de jeu sont prévues lors des prochains gros salons comme la PAX ou la Gamescom. Il semblerait que cela tende davantage vers la seconde option. « Nous souhaitons offrir la même expérience hands-on à la presse, aux créateurs de contenus et à la communauté », a précisé un représentant de l’entreprise auprès de PC Gamer.

Pour mémoire, le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty va prolonger l’histoire du jeu de base en emmenant V et Johnny Silverhand (Keanu Reeves) dans une toute nouvelle zone de Night City. Le duo prendra part à une quête d’espionnage que le protagoniste pourra remplir grâce à de nouvelles compétences, armes et technologies. Idris Elba rejoindra pour l'occasion le casting en tant que Solomon Reed un agent FIA encore bien mystérieux.