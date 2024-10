Cyberpunk 2077 n'a peut-être reçu qu'un seul DLC majeur, mais fait un retour inattendu sur un autre jeu ultra populaire via un DLC gratuit, et qui plus est pas seul.

Quatre ans après sa sortie tumultueuse, Cyberpunk 2077 a bien redoré le blason de sa popularité et est aujourd'hui le jeu marquant qu'il aurait dû être depuis le départ. Cela se traduit par cette collaboration surprenante, et en prime gratuite, pour l'un des meilleurs jeux indépendants de cet an de grâce 2024. Il ne vient d'ailleurs pas seul et accompagne d'autres titres prestigieux dans l'exercice.

Cyberpunk 2077 joue cartes sur table avec un DLC gratuit surprise

Alors que The Witcher, Among Us, Dave the Diver et Vampire Survivors se prêtaient fin août à l'exercice d'une collaboration improbable, c'est donc au tour notamment de Cyberpunk 2077 de débarquer sur Balatro. Le studio indépendant Playstack derrière ce littéral carton de 2024 a en effet tout fraîchement annoncé le second pack de l'opération de collaboration sous forme de DLC gratuits baptisés Friends of Jimbo. Pour rappel, le premier pack avait été annoncé à l'occasion du dernier Nintendo Direct en date.

Il s'agit donc de la seconde fournée en ce sens, avec encore de grands noms de la scène indépendante. En dépit de ses moyens colossaux, CD Projekt RED reste en effet techniquement un studio indépendant, à l'image de Larian Studios (Baldur's Gate 3). Dès maintenant, vous pouvez donc agrémenter vos cartes de dos aux couleurs de Cyberpunk 2077, The Binding of Isaac, Slay the Spire et Stardew Valley. Ce second pack du DLC Friends of Jimbo est disponible tant sur PC que sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, ou encore sur mobile (iOS comme Android).

Compte tenu de l'énorme succès de Balatro, gageons que The Witcher, Cyberpunk 2077 et les autres ne sont pas les derniers à faire l'objet d'une collaboration dans le cadre de l'opération Friends of Jimbo. Rendez-vous dans un avenir plus ou moins proche pour voir quelles cartes Playstack gardait encore dans sa manche. D'ici là, CD Projekt RED continue de tracer sa route sur The Witcher 4 et la suite de Cyberpunk 2077. Une plutôt réjouissante nouvelle s'est d'ailleurs récemment fait jour en ce sens : l'ouverture des playtests aux États-Unis, là où Cyberpunk 2 est justement développé.

Source : Playstack sur YouTube