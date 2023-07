Malgré un lancement compliqué, Cyberpunk 2077 fut un beau succès en terme de ventes. Mais en dépit de cette notion importante à prendre en compte et le fait que CD Projekt possède de grosses licences comme The Witcher, l'équipe traverse un moment compliqué avec l'obligation de licencier du personnel. C'est ce qu'on peut apprendre via le site officiel qui vient de mettre à jour son onglet qui est consacré à l'actualité.

Le studio derrière Cyberpunk 2077 prend une dure décision

Adam Kiciński, actuellement CEO de CD Projekt a voulu jouer la transparence et a publié un long billet pour expliquer la situation actuelle dans l'équipe derrière Cyberpunk 2077. Le groupe annonce en effet que 9 % de l'effectif total, soit environ 100 personnes, seront licenciés d'ici le premier trimestre 2024. La raison qui est invoquée est le sureffectif et la fin de développement de certains jeux.

Nous avons soigneusement évalué toutes les équipes de l'entreprise en fonction de leur contribution attendue à la réalisation de notre stratégie. Il n'y a pas de moyen facile de dire cela, mais aujourd'hui, nous sommes en sureffectif. Nous avons des personnes talentueuses à bord qui terminent leurs tâches et, en fonction des besoins actuels et prévus du projet, nous savons déjà que nous n'avons pas d'autres opportunités pour eux l'année prochaine.

Avec la fin de certains titres, on pense notamment à l'extension Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty qui doit sortir cette année, l'équipe comporte trop de monde pour les projets actuels et le studio se retrouve dans l'obligation de réduire ses effectifs. Le CEO précise tout de même que ça ne se fera pas en une fois et que les personnes en question recevront une indemnité de départ complète. On espère que tout ce monde pourra retrouver du travail facilement. Il est en tout cas certains qu'avoir œuvré pour un si grand groupe doit forcément ouvrir certaines opportunités dans le beau milieu du jeu vidéo.

C'est quoi la suite pour CD Projekt ?

Le premier projet à venir est évidemment l'extension Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty quelque part pendant la fin de l'année. On sait aussi que l'équipe polonaise travaille sur une suite que l'on nommera simplement Cyberpunk 2077 2. Enfin les projets The Witcher sont nombreux avec un remake du premier épisode et un très attendu The Witcher 4. Enfin, une nouvelle licence est en préparation et elle n'a aucun lien (semble t-il) avec les deux RPG. Malgré tout 100 personnes vont perdre leurs emplois.