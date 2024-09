Teasé il y a quelques mois, ce nouveau jeu estampillé Cyberpunk 2077 devrait ravir les fans ou encore les amateurs de jeux de plateau. Cette nouvelle mouture on ne peut plus officielle a tout récemment lancé une campagne de financement participatif avec un départ proprement explosif. Une nouvelle aventure de V déjà dans la cour des grands ?

Cyberpunk 2077 s'offre un jeu de plateau officiel qui s'arrache déjà

En partenariat avec Go On Board, CD Projekt RED a mis en place une campagne de financement participatif pour le bien nommé « Cyberpunk 2077 : le jeu de plateau officiel ». Comme le jeu original, celui-ci nous propose de participer à diverses missions au sein de Night City, en fonction du hasard et des tuyaux de notre fixer. On peut y incarner V (masculin comme féminin), mais également Jackie, Panam, Judy ou encore Keanu Re... Johnny Silverhand. Chacun dispose de compétences propres, qui serviront les intérêts de l'équipe. Il s'agit en effet d'un jeu en coopération, qui promet une campagne de plusieurs heures et une immense rejouabilité.

Lancé hier avec un objectif initial de 100 000 dollars, le jeu de plateau officiel Cyberpunk 2077 l'a atteint en... 10 minutes et 4 secondes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la cagnotte s'élève à plus de 2 100 000 de dollars (soit un financement à plus de 2100% de son ambition première) grâce à plus de 13 000 contributeurs, et continue de grimper en flèche. Ainsi, tous les objectifs pour garnir le jeu en contenu ont été totalement explosés en un temps record. Et les sommes engrangées pourraient crever encore plus le plafond, puisque la campagne se terminera dans 16 jours.

Si la perspective de poursuivre l'aventure Cyberpunk 2077 autrement vous intéresse, vous avez donc encore le temps de participer au financement de son jeu de plateau. Attention toutefois, il n'existe que deux paliers : le Standard à 79 dollars et le Deluxe (comprenant forcément des goodies supplémentaires) à 139 dollars. Quoi qu'il en soit, un tel succès montre bien à quel point Cyberpunk 2077 revient décidément de très loin. Cela augure potentiellement le meilleur pour le très attendu mais lointain Cyberpunk 2.

Source : GameFound