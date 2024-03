La distribution de cadeaux continue sur Amazon Prime Gaming. CD Projekt RED et le géant du e-commerce continuent de gâter les joueuses et les joueurs de Cyberpunk 2077.

CD Projekt ne chôme pas. Alors qu’une grande partie des effectifs est allouée à The Witcher 4, d’autres dessinent déjà les contours de ce qui sera la suite de Cyberpunk 2077. Le studio polonais n’hésite pas à afficher ses ambitions de temps à autre, mais il faudra s’armer de patience avant d’avoir du concret. En attendant, les joueuses et les joueurs peuvent continuer d’explorer les moindres recoins de Night City dans le premier jeu et son extension. Et si vous non plus vous n’arrivez pas à décrocher, CD Projekt RED et Amazon ont encore un joli cadeau pour vous.

Encore un cadeau pour les joueurs de Cyberpunk 2077

Encore une arme tombée d’un camion de Barghest. Les développeurs ont beau être tournés avec l’avenir avec Cyberpunk Orion, ils n’oublient pas pour autant de gâter les joueuses et les joueurs les plus fidèles. Presque tous les mois, CD Projekt Red et Amazon Prime Gaming s’associent pour offrir aux abonnés de l’équipement qui peut rapidement devenir redoutable in-game s’il est mis entre de bonnes mains. Mars 2024 n’échappera donc pas à la règle avec du nouveau contenu gratuit de Cyberpunk 2077 pour les membres Prime Gaming. Lui aussi tout droit sorti de la réserve illégale de Barghest, le fusil de précision Foxhound devrait davantage être le compagnon parfait pour les plus bourrins que celui des snipers aguerris.

Doté d’un mod qui augmente la vitesse de déplacement après chaque élimination et démembrement. Petit bonus dévastateur pour une arme de ce calibre : il offre une meilleure pénétration de l’armure, au cas où il ne ferait pas assez de dégâts aux malheureux qui se mettront sur votre chemin. Comme le reste de la petite troupe, les dégâts causés augmentent à mesure que vous vous déplacez rapidement, sachant que tous ces bonus restent actifs lorsque vous passez d’une arme Barghest à une autre et qu’elles ont toutes les mêmes passifs. En d’autres termes, si vous avez assidûment récupéré le reste des contenus gratuits de Cyberpunk 2077 offerts avec Prime Gaming, vous pouvez facilement faire un vrai carnage.

Encore un beau cadeau donc, qui n’est en revanche réservé qu’aux joueurs de Phantom Liberty. On vous rassure, si vous n’avez pas encore le DLC ou même le jeu de base, vous pouvez tout de même le récupérer. Il sera en effet possible de l’utiliser une fois l’extension et/ou le jeu en votre possession. Autant faire le plein tant que vous le pouvez, sachant . Pour récupérer ce contenu gratuit pour Cyberpunk 2077, il vous suffit de suivre la procédure suivante. Vous avez jusqu'au 3 avril 2024, après quoi ce contenu disparaîtra définitivement du site.