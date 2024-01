Difficile d’imaginer qu’il y a quelques années Cyberpunk 2077 était la risée du web. Son lancement, surtout sur les anciennes consoles, a fait beaucoup de bruit et pas dans le bon sens. Promesses non tenues, bugs et glitchs en pagaille, versions PS4 et Xbox One honteuse, CD Projekt a dû regagner ses lettres de noblesse pendant deux années. Ses efforts ont payé en 2023, avec l’arrivée du patch next-gen qui a transformé le jeu, les nombreuses mises à jour majeures et surtout de la première extension payante qui a été un véritable carton. Une remontada comme on en voit rarement dans l’industrie, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les développeurs sont tournés vers l’avenir, un certain projet Orion. Pas question pour autant de laisser complètement les joueurs de Cyberpunk 2077 sur la touche, preuve en est avec ce cadeau encore disponible pour des millions de joueurs.

Dernière chance pour récupérer ce contenu gratuit de Cyberpunk 2077

Après trois années intenses de suivi, CD Projekt se tourne vers l’avenir. Le studio polonais concentrer désormais tous ses efforts sur The Witcher 4, premier de leur jeu à être développé sous Unreal Engine 5. Une partie des effectifs a également été allouée à la suite de Cyberpunk 2077, connue en interne sous le projet Orion. Une petite poignée de développeurs bûche toujours sur les quelques corrections de bugs apportées par les dernières mises à jour du jeu en monde ouvert, mais les équipes tirent un trait sur ce chapitre épineux de leur histoire. Le partenariat entre CD Projekt et Amazon Prime Gaming semble quant à lui toujours d’actualité. L’année dernière, les deux géants ont collaboré pour offrir de nombreux cadeaux aux abonnés du service d’abonnement et justement du contenu gratuit peut encore être récupéré.

Jusqu’au 24 janvier 2024, les membres Amazon Prime peuvent mettre la main sur le Chinook, une arme emblématique tout droit sortie de la réserve illégale de Barghest. Ce fusil d’assaut redoutable est équipé d’un mod augmentant la vitesse de déplacement lors des éliminations et des démembrements. Autrement dit, il vous offrira une meilleure pénétration de l’armure des ennemis, d’autant que ses dégâts augmentent à mesure que vous vous déplacez plus rapidement. Et comme les bonus restent actifs tant que vous passez d'une arme Barghest à une autre, entre de bonnes mains, ce contenu gratuit de Cyberpunk 2077 peut être dévastateur.

Un joli coup de pouce qui ne sera en revanche réservé qu’aux joueurs de Phantom Liberty. Si vous attendez encore un peu avant d’acheter le DLC (ou même le jeu), vous pouvez tout de même aller récupérer ce petit cadeau, il ne sera pas perdu. Envie de récupérer ce contenu gratuit de Cyberpunk 2077 ? Rien de plus simple, vous avez juste à vous rendre sur la page dédiée à l’offre et à suivre les instructions ci-dessous.