CD Projekt RED et Amazon Prime Gaming continuent de régaler les joueuses et les joueurs en offrant des cadeaux pour Cyberpunk 2077. Voici le dernier en date.

Cyberpunk 2077 est revenu de loin. Il aura fallu plus de deux ans, une mise à jour next-gen et un DLC pour que le RPG en monde ouvert ait enfin le droit à sa rédemption. CD Projekt RED n’a pas ménagé ses efforts pour redorer son blason et gagner à nouveau grâce aux yeux de sa communauté et ça a fortement payé. Le studio est maintenant tourné vers un autre chapitre de son histoire : une nouvelle trilogie pour The Witcher. Les Polonais entendent mobiliser plus de 400 employés sur le projet d’ici la mi 2024, tandis qu’une poignée de développeurs va commencer à façonner l’avenir de Cyberpunk 2077, connu en interne sous le nom de Project Orion. Pendant ce temps, les joueurs eux vont pouvoir continuer à explorer leurs mondes ouverts. Pour les aider dans leurs voyages, CD Projekt RED poursuit sa distribution de cadeaux pour Cyberpunk 2077.

Nouveau cadeau pour les joueurs de Cyberpunk 2077

Amazon et CD Projekt RED poursuivent leur distribution de cadeaux. Depuis le lancement de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, les deux entreprises collaborent régulièrement pour offrir du contenu aux membres du service. Le jeu arrêtera peut-être d’avoir des mises à jour majeures, mais les armes et autres objets gratuits devraient encore continuer pendant un moment. Jusqu’au 28 février 2024, les abonnés Amazon Prime peuvent récupérer une nouvelle arme emblématique de la réserve illégale de Barghest. Comme ses consœurs, elle peut être dévastatrice entre de bonnes mains.

Le Catahoula Tech est un pistolet puissant équipé d’un mod augmentant la vitesse de déplacement de V lors de démembrements ou d’éliminations. Petit bonus, il offre une meilleure pénétration de l’armure histoire de faire toujours plus mal aux malheureux qui croiseront votre route. Comme si ça ne suffisait pas, les dégâts augmentent à mesure que vous vous déplacez rapidement. Plus intéressant encore, ces bonus restent actifs tant que vous passez d’une arme Barghest à une autre. Autant dire que si vous avez récupéré régulièrement le contenu gratuit de Cyberpunk 2077 offert via Prime Gaming, vous pouvez faire un vrai carnage.

Un joli cadeau donc, qui, comme les autres fois, ne sera réservé qu’aux joueurs de Phantom Liberty. Si vous n’avez pas encore le DLC, vous pouvez tout de même le récupérer. Il sera en effet possible de l’utiliser une fois l’extension en votre possession. Pour récupérer ce contenu gratuit pour Cyberpunk 2077, c’est simple comme bonjour.