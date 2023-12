Que de chemin parcouru pour Cyberpunk 2077 depuis son lancement compliqué il y a trois ans maintenant. CD Projekt RED n’a pas ménagé ses efforts pour en faire le jeu qu’il aurait dû être et ça a payé. Le studio polonais est reparti avec le titre de « Meilleur jeu en cours » aux Game Awards grâce au travail abattu sur le DLC Phantom Liberty, mais aussi par les mises à jour majeures déployées tout au long de cette année. Toutes les bonnes choses ont une fin, et les développeurs se tournent désormais vers la suite. Cela ne veut pas dire pour autant que du contenu gratuit n’arrivera plus. D’ailleurs CDPR offre encore un beau cadeau pour de nombreux joueurs.

Une arme dévastatrice gratuite pour Cyberpunk 2077

Clap de fin pour CP2077. Après trois années de suivi intense, les équipes du jeu se tournent désormais vers les futures productions du studio. D’un côté, le très attendu The Witcher 4, qui regroupe le plus gros des effectifs, quand une petite force de travail s’attèle à dessiner les contours de la suite de Cyberpunk 2077. Avant de tirer définitivement un trait sur un chapitre compliqué de son histoire, le studio a déployé une ultime mise à jour du jeu, apportant des fonctionnalités particulièrement réclamées comme un système de métro par exemple. Un dernier cadeau pour remercier les joueurs pour leur soutien, mais ce n’était pas le seul. En parallèle, les Polonais se sont encore associés à Amazon Prime Gaming pour offrir du contenu gratuit de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty aux abonnés du service. Attention, il ne reste que quelques jours pour mettre la main dessus.

Cette fois, c’est une arme dévastatrice tout droit sortie du matos illégal du Barghest qui peut être récupérée sans frais supplémentaires par les membres du programme. Ce fusil à pompe cinétique « Amstaff » est une jolie pétoire pleine de mordant, de panache et de bonus qui assurent de faire un beau carnage. Il est en effet équipé de modules augmentant la perforation d’armure, mais aussi la vitesse de déplacement en cas d'élimination et de démembrement. Justement, ce flingue alliant l’esthétique à la pratique augmente aussi les infligés à mesure que vos déplacements deviennent plus rapides. Avec tous ces bonus combinés, les joueurs de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty les plus mobiles vont faire des ravages, d’autant qu’ils restent actifs tant qu’ils manient des armes du Barghest.

Envie de récupérer ce cadeau pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ? Rendez-vous sur la page dédiée à ce contenu gratuit sur Amazon Prime Gaming et suivez les instructions ci-dessous. L'offre se terminera le 27 décembre 2023, donc ne tardez pas trop.