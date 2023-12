C’est bientôt la fin pour Cyberpunk 2077. CD Projekt RED se tourne plus que jamais vers l’avenir, un futur porté par la suite de la licence et un certain The Witcher 4. Avant de tirer définitivement un trait sur le jeu qui a ébranlé sa réputation il y a trois ans, le studio polonais tenait à offrir une ultime mise à jour apportant des fonctionnalités très demandées. En tête d’affiche, non pas une vue à la troisième personne ou un New Game Plus, mais l’ajout du système de métro que de nombreux joueurs réclamaient depuis la sortie de Cyberpunk 2077. Ça et quelques autres surprises qu’il faudra visiblement découvrir le 5 décembre prochain. Avant ce dernier chant de cygne, CDPR a un autre cadeau pour de nombreux joueurs.

Une arme puissante pour Cyberpunk 2077

Le suivi de CP2077 arrive prochainement à son terme. Les équipes de développement vont se concentrer sur la suite, mais déploieront ce 5 décembre une ultime mise à jour majeure avec des nouveautés et des fonctionnalités demandées. Avant de laisser les joueurs découvrir ce qu’ils ont concocté, les Polonais s’associent à nouveau à Amazon Prime Gaming pour offrir encore une fois un beau cadeau aux abonnés et joueurs de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Cette fois, toute personne membre du programme du géant du e-commerce peut réclamer sans frais supplémentaires une arme iconique tout droit sortie du matos illégal du Barghest. Le fusil à pompe cinétique « Amstaff » est un joli flingue qui ne manque pas de mordant et de panache.

Compact comme tout, il allie esthétique et pratique. Il est en effet équipé d'un module augmentant la vitesse de déplacement en cas d'élimination et de démembrement, ainsi que la perforation d'armure. Redoutable comme pas deux, ce fusil à pompe augmente les dégâts infligés à mesure que vos déplacements deviennent plus rapides. Tous les bonus restent actifs tant que les joueurs manient des armes du Barghest. Entre de bonnes mains, c’est le carnage assuré.

Pour récupérer ce cadeau pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page dédiée à ce contenu sur Amazon Prime Gaming. Vous obtiendrez alors un code à rentrer dans le jeu. L'offre prendra fin le 27 décembre 2023. Vous avez donc le temps, mais temps que vous êtes là, pensez à aller le récupérer.