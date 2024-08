Après le vinyle de la bande-son de CP2077, et le collector Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, le jeu fait encore de l’œil aux collectionneurs en manque de goodies.

Tout est fini pour Cyberpunk 2077, mais le titre est maintenu en vie grâce à la communauté. Quatre ans après la sortie, il est encore possible de ne pas avoir fait le tour de Night City, et par conséquent, un nouveau secret a été percé à jour. Nombreux sont également celles et ceux qui repoussent les limites graphiques avec la mise en ligne pouvant décrocher la mâchoire. Une claque en 8K qui peut être vécue si vous avez un PC suffisamment véloce. En revanche, tout le monde va pouvoir profiter de ce collector juste magnifique… mais hors de prix.

Un nouveau collector canon pour Cyberpunk 2077

Les équipes de CD Projekt Red ont tourné le dos à Cyberpunk 2077, mais c’est pour le bien de Cyberpunk 2, et pour celui de The Witcher 4. Pendant que le studio s’affaire ailleurs, d’autres sociétés approchent les développeurs pour des collaborations en tout genre. La dernière en date est pour le lancement d’une superbe statuette en résine de Judy Alvarez. Une technicienne spécialisée dans la danse sensorielle qui a fait tourner des têtes. C’est l’un des personnages avec lequel les joueuses et joueurs peuvent chercher à avoir une relation.

Ce protagoniste de Cyberpunk 2077 va donc avoir sa propre statuette Pure Arts, un fabricant réputé dans le domaine, d’ici le troisième trimestre 2025. Ce n’est pas demain, mais à la vue des photos, ça semble valoir le coup d’attendre. Un goodies de 51 x 35,5 x 25 centimètres qui représente Judy avachie sur la chaise de son QG au Lizzie’s Bar. Comme souvent chez Pure Arts, ce collector Cyberpunk 2077 est ultra réaliste. La peinture est faite à la main, et oui, les lumières que vous voyez sont bien réelles. Plusieurs leds permettent d’éclairer ce très chouette diorama. Un tarif ? Oui, ça va vous coûter un rein, plus précisément 899$ hors frais de port. C’est cher, mais c’est beau.











Source : Pure Arts.