Tous les voyants sont enfin au vert pour Cyberpunk 2077. Deux ans après son lancement initial, le RPG futuriste semble enfin tenir la plupart de ses promesses initiales. Le jeu se rapproche de ce qu’il devait être et atteint enfin un score honorable sur Steam. CD Projekt RED a réussi à redorer son blason, au point que le DLC Phantom Liberty est l’un des projets les plus attendus de ces prochains mois. Extension ou non, le studio polonais sait qu’il y a une communauté avide d’objets à collectionner et il vient justement de faire une annonce qui devrait fortement faire de l’œil aux amateurs du jeu.

Un « collector » pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sera bientôt de sortie. L’extension est déjà pleine de promesses et CD Projekt RED compte bien capitaliser sur ce nouvel essor autour de la licence, porté par le patch next-gen et le succès de la série Netflix. Le DLC emmènera donc les joueurs à Dogtown, un nouveau quartier de Night City dirigé d’une main de fer par un seigneur de la guerre. Ici un réseau d’espions travaille dans l’ombre, porté par l’agent dormant de la FIA Solomon Reed, incarné par Idris Elba. Autre personne au cœur de cette nouvelle mission périlleuse à laquelle V prendra part : Songbird, une experte en piratage et analyste du renseignement de la NUS.

Deux nouvelles têtes d’affiche de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty qui seront finalement les vedettes du nouveau « collector » du jeu. Bien décidé à marquer le coup pour la sortie de son extension, CD Projekt RED dévoile un pack de goodies d’exception. Il contiendra en outre :

Une boîte sécurisée à fermeture magnétique

Une statue de Solomon Reed et Songbird de 27.94 centimètres

Une pièce de défi NUSA, réplique du jeton remis à V par la présidente de la NUSA

Lithographie de plan Chimera de Militech - imprimée sur papier métallique (22,86 cm x 30,48 cm)

Le Comics "Ten of Swords" qui conte les événements avant Phantom Liberty

Petite précision importante, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty n’est pas inclus dans cette collection. Cet ensemble d’équipements s’adresse davantage aux collectionneurs qui souhaitent garnir leurs étagères d’objets inspirés de l’extension. Elle n’arrivera en revanche pas à la sortie du DLC. Disponible en précommande pour 164,95€ sur la boutique de l’éditeur, ce pack collector ne sera pas livré avant janvier 2024, date de livraison estimée. Attention toutefois, il faudra compter sur une quarantaine d'euros de frais de port, faisant grimper le prix du collector à 208,90€.