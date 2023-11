Pour la plupart d'entre vous, on ne vous apprend rien en rappelant que Cyberpunk 2077 a connu un lancement chaotique. Et encore, le mot est faible. On pourrait presque dire qu'il a marqué l'histoire du média tant il a fait parler de lui. Depuis, CD Projekt Red a rectifié le tir, mais ce fut un long processus. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il avait même été poursuivi en justice à cause de ça. On a maintenant le fin mot de l'histoire vis-à-vis du procès.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a coûté un procès à CD Projekt

Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Pour rappel, le 24 décembre 2020, soit quelques semaines après le lancement de Cyberpunk 2077, le studio s'est retrouvé dans une situation épineuse. En effet, le cabinet d’avocats Rosen a déposé une plainte au tribunal californien qui visait à constituer une action de groupe contre la firme. Ce n'était pas pour dédommager les joueurs, mais les investisseurs, en particulier ceux qui avaient investi dans des actions chez CD Projekt.

CD Projekt a fait des déclarations fausses et/ou trompeuses et/ou a omis de divulguer que Cyberpunk 2077 était pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou Playstation de génération actuelle en raison d’un nombre énorme de bugs. Extrait de la plainte déposée contre CD Projekt

Le dénouement de ce procès vient de nous être rapporté. En vérité, il y avait déjà eu une avancée en décembre 2021. Un accord de 1.85 million de dollars avait été conclu, mais l'affaire n'était pas encore terminée. Mais ça y est, c'est aujourd'hui fini, et le studio polonais s'en tire à bon compte. Pour cause, aucun acte répréhensible n'a été admis, ce qui veut dire qu'il a plus ou moins « gagné ». La route aura été longue et semé d'embûches, même si certains joueurs ont encore du mal à digérer ce qui s'est passé.

Une édition ultime est en approche

De nos jours, Cyberpunk 2077 n'est plus ce qu'il était lors de son lancement. C'est même un jeu foncièrement différent depuis la grosse mise à jour 2.0. Il s'est également offert un DLC, Phantom Liberty, qui fut accueilli à bras ouverts par la communauté. CD Projekt annonce d'ailleurs que l'extension a déjà atteint les 4,3 millions de ventes, avec 20% des anciens joueurs qui ont craqué pour ce nouveau contenu.

On sent que de l'eau a coulé sous les ponts, et d'ailleurs, le jeu de base est bientôt de retour dans une nouvelle version. Effectivement, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a été annoncé en grande pompe il y a peu. Cette édition sera rendue disponible le 5 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. C'est une version améliorée du jeu qui comprend l'aventure de base et celle de l'extension. Ce sera également la première version physique pour les consoles de nouvelle génération. Pour l'instant, on ne connaît pas son prix, mais des leaks suggèrent qu'il pourrait être de l'ordre de 59,99 euros.