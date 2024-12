Alors qu'on pensait le suivi de Cyberpunk 2077 enfin terminé, pour que CD Projekt RED passe à la suite, le titre recevait la semaine dernière une importante mise à jour 2.2. Pour plusieurs joueurs, un point important manquait cependant à l'appel : un patch dédié à la PS5 Pro. Malheureusement, il semblerait qu'une telle chose ne soit pas possible pour le RPG futuriste.

K.O. technique pour un patch PS5 Pro sur Cyberpunk 2077 ?

Parmi les jeux pouvant profiter de grosses améliorations grâce aux capacités de la PS5 Pro, Cyberpunk 2077 semblait être un candidat tout trouvé. Même 4 ans après sa sortie, le dernier titre de CD Projekt RED reste en effet un mètre-étalon graphique, notamment du côté des effets de ray-tracing. Or, la dernière console de Sony dispose d'un hardware spécifiquement pensé pour améliorer ces derniers.

Malheureusement, un patch PS5 Pro pour Cyberpunk 2077 pourrait ne jamais arriver. C'est en tout cas ce qu'expliquent les experts de Digital Foundry dans la vidéo ci-dessous. Le jeu aurait en effet été débloqué sur un SDK plus vieux. Afin d'appliquer un patch PS5 Pro en bonne et due forme, CD Projekt RED devrait donc d'abord mettre à jour le SDK. Il semblerait toutefois que l'effort n'en valle pas la chandelle. Selon Digital Foundry, cela n'aurait pas apporté plus d'améliorations que le traditionnel Game Boost, qui offre déjà des améliorations au niveau du PSSR, technologie d'upscaling à base de machine-learning exclusive à la console.

La claque graphique Cyberpunk 2077 ne devrait donc pas, sauf nouvelle surprise, être plus forte encore sur PS5 Pro. D'autant que la mise à jour 2.2 était pour rappel sous-traitée à un autre studio par CD Projekt RED. Celui-ci a en effet pleinement tourné son regard vers l'avenir, avec notamment un The Witcher 4 enfin entré en pleine production, et un Cyberpunk 2 à venir dans un futur plus ou moins lointain.

Source : Digital Foundry sur YouTube