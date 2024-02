Le jeu Cyberpunk 2077, avec ses graphismes à couper le souffle, se hisse au rang des plus impressionnants à ce jour et atteint de nouveaux sommets grâce à l'utilisation de mods appropriés, comme le démontrent plusieurs nouvelles vidéos disponibles en ligne. Comme Crysis en son temps, c'est une très belle vitrine technologique qu'il est difficile de nier. Preuve en est ces nouveaux exemples.

Cyberpunk 2077 chatouille la rétine

Difficile de résister au charme de Cyberpunk 2077. Comme le rapporte Wccftech, une toute nouvelle vidéo en 8K partagée par NextGen Dreams sur YouTube met en lumière toute la beauté du RPG de CD Projekt de la plus belle des manières. Évidemment, le tout est sublimé par des mods, notamment Nova LUT qui ajoute une palette et un espace colorimétrique plus réaliste. Mais aussi l'immense projet HD Reworked qui, comme son nom l'indique, retravaille toutes les textures du jeu dans le but de les rendre plus fines.

Enfin, on y retrouve aussi Reshade qui améliore l'ensemble, notamment les effets de lumière. Vous pouvez retrouver le résultat ci-dessous. Le résultat sur les voitures est tout bonnement spectaculaire. Admirez un peu les reflets et les différents effets de réfractions sur la carrosserie. Cela va même au delà de ce que l'on peut retrouver dans un Forza Motorsport. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez obtenir un rendu similaire en utilisant les mods, le ray tracing et la 8K. La mauvaise, c'est qu'il faut une configuration très puissante pour en profiter...

Dans un autre genre, NextGen Dreams a également publié une vidéo de Cyberpunk 2077 présentant une approche photoréaliste et immersive. Notamment grâce au mod Unrecord, inspiré du jeu propulsé par Unreal Engine 5 du même nom. Deux mods sont utilisés : il s'agit de Immersive First Person et Unlocked FOV. Une vraie merveille. Pour rappel, Unrecord est un jeu de tir à la première personne développé par le studio français Drama. Ce jeu est décrit comme une expérience narrative et immersive, offrant une vue bodycam qui propose une perspective unique pour les joueurs. Le gameplay d'Unrecord est conçu pour être tactique et solo. C'est justement ce que tente de retranscrire la vidéo ci-dessous :