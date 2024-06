Le premier opus avait déjà marqué les esprits notamment grâce à son immersion, et CD Projekt RED prévoit d'aller encore plus loin avec Cyberpunk 2. Voilà qui promet.

Alors que le développement de Cyberpunk 2077 est terminé, CD Projekt RED s'estimant enfin satisfait de l'état du jeu, celui-ci peut maintenant se consacrer pleinement à The Witcher 4 et Cyberpunk 2. Le second a donné de ses nouvelles via le dernier podcast du studio polonais. Il serait notamment question de donner une identité plus forte pour cette suite afin d'en améliorer l'immersion.

Cyberpunk 2 devrait afficher plus fidèlement ses racines

Rappelons que Cyberpunk 2 est développé par la branche nord-américaine de CD Projekt RED, avec deux bureaux basés à Boston et Vancouver. Un choix qui est visiblement loin d'être anodin, comme le souligne son producteur exécutif Dan Hernberg dans le dernier podcast AnsweRED. « Je pense que Cyberpunk est une histoire résolument américaine. Elle a beaucoup d'énergie punk et a été écrite par un américain. Cela nous paraît donc juste de développer la suite en Amérique ».

Malgré un travail plutôt remarquable pour afficher les racines américaines de Night City, Paweł Sasko, directeur associé de Cyberpunk 2, estimait que l'équipe a fait quelques erreurs en ce sens. On connaît le sens fourni du détail frôlant le perfectionnisme du studio polonais. Mais certains éléments de 2077 comportaient malgré tout des racines européennes plutôt qu'américaines, le titre ayant été pour rappel développé en Pologne, dans les bureaux principaux de CD Projekt RED.

Malgré un développement en Pologne, la représentation de Night City en a bluffé plus d'un dans 2077. © CD Projekt RED

Une suite qui se veut américaine jusqu'au bout des ongles

Paweł Sasko prend notamment un exemple plutôt cocasse pour justifier son propos, en se référant aux bouches d'égout du premier opus. « Le couvercle des bouches d'égout ressemblait davantage à ce que l'on voit en Europe. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en Amérique ». Il poursuit son argumentaire en indiquant tout ce que l'on devrait s'attendre à voir dans Cyberpunk 2. « Quand vous allez là-bas, vous voyez des bouches d'incendie avec une apparence particulière. Même chose pour les éclairages ou les poubelles, qu'on trouve devant les maisons, en plein sur la rue. Ce ne sont pas des choses qu'on voit de la même manière en Pologne ou en Europe ».

Dan Herberg poursuit le cheminement de Paweł Sasko s'agissant des ambitions de CD Projekt RED pour Cyberpunk 2. « Tout est légèrement différent entre l'Europe et l'Amérique. Cela ne va pas complètement casser l'immersion, mais ce sont toutes ces petites touches qui apportent une cohérence au tout. On veut donner l'impression que le jeu a été fait par des gens vivant vraiment en Amérique ». Il faudra toutefois se montrer patient pour voir le résultat de ce travail plus américain. La priorité du studio polonais est pour l'heure The Witcher 4, qui devrait entrer en production dès cette année. La suite de 2077 risque donc de se laisser désirer pendant encore longtemps.